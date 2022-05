Text: Debbie Werner

Wer es selbst schon einmal erlebt hat, der weiß es. Wenn eine Beziehung endet, tut es weh. Leider können wir das Ende einer Beziehung manchmal nicht vermeiden. Was feststeht ist, dass man immer etwas aus einer Trennung lernen kann. Aber wie geht man am besten damit um, wenn man verlassen wird? Wie trennt man sich auf gute Art und Weise? Und wie kommt man über den Schmerz hinweg? In diesem Love Talk wollen wir euch wichtige Tipps zum Thema Break Ups geben.

Trennungen passieren leider häufig. Ich habe schon selbst eine harte Trennung durchgemacht und es bei einigen meiner Freunde miterlebt. Mein Fazit ist: Trennungen sind sehr schmerzhaft, egal ob man der ist, der Schluss macht, oder der, mit dem Schluss gemacht wird. Aber es ist oft die richtige Entscheidung für beide. Ein Break Up ist nicht das Ende der Welt, sondern kann eine Chance für positive Veränderung sein. Wenn man die Zeit einer Trennung gut und richtig durchlebt, kann man diese Chance nützen, um zu wachsen und vor allem zu heilen. Hier sind ein paar wichtige Schritte, die dabei helfen können.

Ehrlichkeit siegt

Das Ziel einer Beziehung ist es ja letztlich, herauszufinden, ob du diese Person heiraten möchtest oder nicht. Wenn du bemerkst, dass er oder sie nicht die richtige Person dafür ist, dann solltest du die Beziehung beenden.

Versuche also, die Trennung nicht zu lange vor dir herzuschieben. So wird es wahrscheinlich nur schmerzhafter für beide. Erkläre ihm/ihr persönlich und ehrlich deine Gründe. Wenn jemand mit dir Schluss machen würde, würdest du auch wollen, dass man dir die wahren Gründe sagt. Dein Partner wird dir im Nachhinein dankbar für deine Ehrlichkeit sein. Denn so gibst du ihm/ihr eine Chance, charakterlich zu wachsen und möglicherweise ein paar Dinge zu verändern.

Trauer ist Key

Trauer ist ein super wichtiger Teil des Heilungsprozesses. Es ist völlig normal zu weinen und sich eine Zeit lang einfach nur mies zu fühlen. Nimm dir also wirklich bewusst die Zeit zu trauern und dein Herz so richtig auszuschütten. Der Schmerz wird aufhören. Wenn du deine Trauer hingegen unterdrückst, wirst du das Beziehungsende vielleicht nie richtig verarbeiten können. Wichtig ist, dass du in deiner Trauer nicht völlig alleine bleibst, sondern dich von deinen besten Freunden und deiner Familie trösten lässt und dich ihnen öffnest. Diese Zeit kann vor allem eine besondere Gelegenheit sein, um Gottes Liebe und Nähe in deinem Schmerz zu erfahren, so wie es im Psalm 147 heißt: „Er heilt, die ein zerbrochenes Herze haben und verbindet ihre Schmerzen.“

Gesunder Abstand

Es kann am Anfang schwer sein, das Ende der Beziehung überhaupt zu akzeptieren. Man wünscht sich die schönen Zeiten zurück, hängt gedanklich noch sehr an der Person und will einfach nicht wahrhaben, dass alles vorbei ist. Daher ist es wichtig, nach einer Beziehung Grenzen zu setzen, um auch wirklich loslassen zu können. Das heißt für viele, den Kontakt mit der Person zumindest für eine gewisse Zeit lang stillzulegen. Klingt vielleicht hart, hilft aber dabei, über eine Person hinwegzukommen. Sei dankbar für die schöne Zeit, die ihr hattet und denke nicht, du wirst so etwas nie wieder erleben. Gott hat einen Plan für dich, der besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Übergib Gott die Person ganz konkret und bitte ihn, seinen Plan in deinem Leben und in ihrem Leben umzusetzen.

Unendlich wertvoll

Wir Menschen sehnen uns am allermeisten nach Liebe und Annahme. Wenn wir von jemandem verlassen werden, ist das eine sehr intensive Form der Ablehnung, die unser Herz bricht. Es kann sein, dass sich der oder die Verlassene nach einer Trennung wertlos fühlt oder das Gefühl hat, nicht genug zu sein. Aber Gott hat eine andere Botschaft: Du bist unendlich geliebt, wertvoll und einzigartig.

Jeder Mensch hat es verdient, um seiner selbst willen geliebt zu werden, und wenn das jemand in einer Beziehung nicht tut, dann ist es besser, ohne diese Person zu leben. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass uns ein anderer Mensch nie zu 100% glücklich machen kann. Um wirklich erfüllt zu sein, müssen wir in erster Linie Liebe und Annahme bei Gott suchen.

Vergeben und wachsen

Um gut durch eine Trennung zu kommen, ist vor allem ein Schritt essentiell. Vergib der Person, wenn sie dich verletzt hat. Nur so wirst du am Ende wirklich frei von Kränkung und Schmerz werden. Nimm dir Zeit darüber nachzudenken, was nicht okay war und was in einer zukünftigen Beziehung besser laufen könnte. Außerdem kannst du vielleicht auch eigene Schwächen oder Bereiche in deinem persönlichen Leben erkennen, an denen du noch arbeiten möchtest. Gib dir wirklich Zeit in diesem Prozess. Vergeben und heilen kann und muss nicht von heute auf morgen passieren. Zu guter Letzt: Nütze die gewonnene Zeit, um Neues zu erleben. Vielleicht findest du ja ein neues Hobby, lernst ein Instrument oder machst einen Surfkurs. Das Leben hat so viel Schönes zu bieten und du hast noch lange nicht alles davon gesehen.