„Giant“ – Calvin Harris, Rag’n’Bone Man

Wenn Calvin Harris und Rag’n’Bone Man davon singen, ein Riese zu sein, geht es nicht um irgendwelche Fabelwesen, sondern um die ganz echten Riesen in unserem Leben.

I am a giant

Stand up on my shoulders, tell me what you see

Wenn du das Wort „Riese“ hörst, denkst du an King Kong, Godzilla oder Herr der Ringe? An große Wesen, auf deren Schultern du über die ganze Stadt blicken könntest? Auch wenn Rag’n’Bone Man und Calvin Harris fast an die 2m herankommen, könnte man sie nicht gerade als Riesen bezeichnen. Trotzdem singen die zwei in ihrem Song „Giant“ genau davon – und meinen eine andere Art von Größe. Es ist leicht, in guten Zeiten mit Menschen zusammen zu sein. Aber wenn wir in unsere Umgebung schauen, gibt es auch diejenigen, die sich einsam und klein fühlen. Die eine Schulter brauchen, an die sie sich lehnen und ganz sie selbst sein können. Eine Schulter, auf der sie wieder einen Überblick bekommen. Eine Schulter von einem Riesen. Und manchmal können wir dieser Riese sein. Können anderen das Leben neu zeigen und sie ermutigen, weiterzugehen. Riesen gibt es eben nicht nur in Filmen, sondern überall.

