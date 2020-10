Rise up and shine – your light has come

Das Higher Online Festival ist ein christliches Online- Festival ausgerichtet von Higher und the.message Deutschland, das dieses Jahr – Corona sei Dank – das erste Mal online stattfindet. Am 10.10 ab 19 Uhr werden 25 internationale Künstler wie LZ7, Social Beingz oder Pyramid Park auf fünf verschiedenen Stages auftreten, also sozusagen auf fünf verschiedenen Konzerten, zu denen man per Link auf der Website https://www.higherlife.de kommt. Für das Festival-Feeling gibt es gegen Spende auch einen Festival- Merch, den man auf der Website erwerben kann.

Das Festival klingt auf jeden Fall nach einem echt spannenden Event, bei dem man die Möglichkeit hat, viele der bekanntesten Musiker mit christlichem Background spielen zu hören oder einem noch unbekannte Künstler oder die angekündigten Newcomer für sich zu entdecken. Laut der Line-Up ist für jeden Musikgeschmack auf jeden Fall etwas dabei und sogar „Poetrykonzerte“ stehen auf dem Plan. Es ist wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit seine Lieblingsbands und Lieblings-Solo Künstler live bei sich im Wohnzimmer performen zu sehen und zwischen den verschiedenen Streams ganz einfach mit einem Mausklick switchen zu können, also ein Konzert nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Es ist einem selbst überlassen, ob man eine Onemanparty macht oder eine Watchparty mit seinen Freunden veranstaltet. Aber egal wie ihr mitfeiert, das Festival ist sicher eine tolle Gelegenheit den Glauben zu feiern!

Text: YOU!-Praktikantin Theresa