Erst vor wenigen Wochen stellten Boyan Slat und sein Team den Interceptor vor, ein System mit der das Problem der Plastikverschmutzung in den Ozeanen direkt an der Wurzel bekämpft werden kann. Dieses Gerät soll in den 1000 schmutzigsten Flüssen der Welt, die für circa 80% des Mülls im Meer verantwortlich sind, stationiert werden und dort die Flüsse reinigen, bevor diese ins Meer münden. Dies gelingt dadurch, dass der Plastikmüll mittels einer Barriere zum „Mund“ des Interceptors geleitet wird. Dort schöpft ein Förderband den Müll aus dem Fluss und lagert ihn in großen Containern. Wenn diese voll sind, sendet das System eine Nachricht und die Container werden geleert. Die ersten beiden Geräte wurden bereits in Indonesien und Myanmar stationiert, in den nächsten Monaten sollen welche in Vietnam, der Dominikanischen Republik und vielen anderen Ländern folgen.