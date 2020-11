Tiefe Gedanken und Worship für den Dancefloor

Text: Debbie Werner

Große Fußstapfen. Elle Limebear ist 23 und christliche Songwriterin aus dem englischen Brighton. Vor zwei Jahren begann sie eigene Songs und Covers auf ihren YouTube-Channel hochzuladen. Interessanter Fact: Sie ist Tochter des Musikers Martin Smith, dem Frontman der ehemaligen christlichen Kultband Delirious?, und tritt damit in große Fußstapfen. Sie sagt: „Mit meinem Vater zu singen und Worship zu leiten, ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich habe ihm zugeschaut und von ihm gelernt, seit ich ein kleines Mädchen bin.“

Debütalbum 2020. Elle hat im Februar 2020 ihr Debütalbum „Lost in Wonder“ veröffentlicht. In diesem schreibt sie über die Wunder der Schöpfung. Ihre Songs sollen daran erinnern, dass der Schöpfer alles geschaffen hat und wir nur ihm gehören. In dem Song „Maker of The Moon“ schreibt sie, dass wir von Angesicht zu Angesicht dem Gott gegenüberstehen, der alles zusammenhält. Licht gibt es nicht nur am Tag, sondern der Schöpfer des Mondes bringt selbst in den dunkelsten Nächten Hoffnung und Licht.

Cooler Sound. Elle beschreibt ihren Stil als Reflexion ihrer Persönlichkeit. Ihre Songs sind eine Mischung aus Electro, Gospel und Partybeats – manchmal auch Synthiepop. Auch für die, die es ruhiger und bedächtiger mögen, ist etwas dabei.

Hoffnung geben. Elle will mit ihrer Musik auch Menschen berühren, die Jesus noch nicht kennen. Für die Sängerin wäre es das Größte, wenn ihre Songs in den Party-Playlists rauf und runter laufen und in den Clubs gespielt werden.