Mode spielt für viele von uns eine wichtige Rolle: Sie hilft uns, uns auszudrücken, zu zeigen, wer wir sind. Doch die Modeindustrie trägt auch zu viel Ungerechtigkeit, Ausbeutung und gewaltig zum Klimawandel bei. Nachhaltige, alternative Marken und Second Hand Kleidung sind schon lange in. Aber wusstest du, dass es sogar humanitäre, nachhaltige Labels gibt? Nathalie Schaller hat gemeinsam mit ihrem Mann und Freunden genau so eines gegründet: [eyd] Clothing. Im letzten Jahr hat sie auch ein spannendes, ehrliches Buch zu ihrem Werdegang veröffentlicht, erzählt von den Höhen und Tiefen, ihren Erlebnissen und Motivationen dahinter. Wir haben sie für dich im YOU! Interview fragen dürfen, was es denn nun mit einem humanitären Label auf sich hat.

Interview: Ines Breiner

YOU!: Was ist EYD, was macht euer Label aus und unterscheidet euch von anderen nachhaltigen Marken?

Nathalie: EYD ist nicht nur eco und fair, sondern vor allem auch humanitär. Durch unsere Mode wollen wir gemeinsam mit unseren sozialen Produktionspartnern Frauen empowern, die in ihrer Vergangenheit Ausbeutung und Unterdrückung erlebt haben. Die Frauen erhalten so einen fair bezahlten Arbeitsplatz in einem liebevollen, geschützten und fördernden Umfeld und dadurch eine ganz neue Perspektive für ihr Leben. Daher steht EYD auch für „Empower Your Dressmaker“. Bei EYD investierst du also nicht nur in umweltverträgliche Mode, sondern vor allem auch in die Menschen dahinter.

YOU!: Alles, was ihr macht, ist mehr eine Lebenshaltung als einfach nur ein Unternehmen, oder? Was umfasst das zum Beispiel noch alles?

Nathalie: Fairness liegt uns im Team sehr am Herzen. Wir wollen dabei aber nicht nur fair zum Menschen sein, sondern auch zur Umwelt. Das geht für uns Hand in Hand. Deshalb versuchen wir auch die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten, indem wir ökologische Materialien verwenden, Müll vermeiden, keine tierischen Bestandteile verarbeiten usw. Seit kurzem bieten wir in unserem Shop sogar einen freiwilligen Umweltbeitrag an, mit dem zwei ganz tolle Umweltschutzprojekte unterstützt werden.

YOU!: Die vergangenen eineinhalb Jahre waren für viele hart. Wie ist es euch ergangen, außer, dass du nebenbei noch ein großartiges Buch geschrieben hast?

Nathalie: Die Pandemie-Zeit hat uns definitiv vor große Herausforderungen gestellt. Auf einmal haben die Lieferketten nicht mehr funktioniert, wir sind an keine Stoffe mehr ran gekommen, unsere Produktionspartner konnten nur noch eingeschränkt arbeiten und unsere Kunden saßen im Homeoffice und hatten wenig Lust auf neue Mode. Das war nicht einfach. Wir haben uns aber nicht entmutigen lassen, haben uns viele kreative Sachen einfallen lassen und haben vor allem unsere Community über Social Media sehr transparent in unsere Herausforderungen mit reingenommen. Dadurch haben wir viel Unterstützung erhalten. Und nebenbei haben die vielen freien Wochenenden dann auch Luft und Raum für ganz neue Projekte, wie das Buch, gegeben.