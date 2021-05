Es ist der perfekte Song, den man hören muss, wenn man gerade von seiner Liebe verlassen worden ist. In „Drivers License“ bringt Shooting Star Olivia Rodrigo, bekannt aus der High School Musical Serie, dieses Liebes-Schmerz-Gefühl so echt rüber, dass man sich einfach verstanden fühlt: „You said forever, now I drive alone past your street…“ Schon eigenartig, wie sehr es uns hernimmt, wenn Liebe nicht „forever“ ist. Irgendwo spüren wir, dass das Wort Liebe das „Für-immer“ einschließt. Der ehemalige Papst Benedikt XVI hat mal gesagt, dass die Liebe von sich aus „auf Ewigkeit zielt“. Von der Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn es anders ist, davon singt Olivia Rodrigo in „Drivers License“. Wenn wir den Song hören, und nicht gerade in Liebeskummer stecken, können wir darüber nachdenken, wie das so für uns selbst ist. Ist Liebe für uns was Ewiges oder nur etwas „solange es halt gut geht“? Unsere Haltung dazu macht ja einen riesigen Unterschied, wie wir Beziehungen sehen, wie, mit wem und wann wir eine Beziehung eingehen. Die Liebe kommt meist von allein. Aber dass sie wächst und was Ewiges wird, da müssen beide mit der richtigen Einstellung in die Beziehung gehen. Dass Liebe nur Liebe ist, wenn sie „auf Ewigkeit zielt“.

Guess you didn’t mean what you wrote in that song about me





‚Cause you said forever, now I drive alone past your street