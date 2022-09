Text: Debbie Werner

Manche bezeichnen es als Mythos, manche als Ziel ihres Lebens. Den Seelenverwandten zu finden, der für sie bestimmt ist. Natürlich ist die Vorstellung von dieser einen perfekten Person, die irgendwo da draußen auf uns wartet, mega romantisch. Aber gibt es den Einen oder die Eine wirklich? Und wenn ja, wie weiß man, ob man ihn oder sie gefunden hat?

Klar. Die Suche nach der großen Liebe beschäftigt uns. Ich denke, die meisten von uns wollen eine Person finden, mit der sie eine tiefe, romantische Liebesbeziehung aufbauen und eines Tages eine Familie gründen können. Die spannende Frage ist: Wer wird diese Person sein? Gibt es dafür einen „Auserwählten“, der für uns bestimmt ist? Meine Antwort ist: ja und nein.

Der Hollywoodtraum

Jeder kennt den Traum von „The One“. Die Vorstellung von einem Seelenverwandten, der für uns bestimmt ist, ist in den romantischen Filmen sehr beliebt. Diese eine Person läuft irgendwo auf der Welt herum und man muss warten, bis sie sozusagen einfach vor der eigenen Tür auftaucht. Wenn man dann mit ihr zusammen ist, wird sie einen immer absolut glücklich machen und man wird das Traumpaar sein. Wenn man sie aber aus irgendeinem Grund nicht findet, dann hat man leider Pech gehabt und wird für immer allein und unglücklich bleiben. „The One“ gibt es eben nur einmal. Zu dieser Hollywoodversion von der großen Liebe würde ich ganz klar sagen: Nein, das Klischee von „The One“ gibt es nicht. Was ist das Problem mit diesem romantischen Traum?

Reality Check

Ein Problem mit der Hollywoodversion von „The One“ ist, dass dieser „perfekte“ Partner die Garantie dafür sein soll, dass man immer glücklich sein wird. Und das stimmt leider nicht. Setzen wir all unsere Erwartungen auf einen zukünftigen Partner, werden wir irgendwann enttäuscht werden. Denn unser Partner kann und wird uns nicht völlig erfüllen, egal wie toll er oder sie ist. Und das ist okay. Gott ist im Letzten der Einzige, der die große Sehnsucht des menschlichen Herzens stillen kann. Er ist letztlich „The One“, auf den alle unsere Sehnsucht zutrifft. Der Partner ist nur ein kleines, schönes Abbild dieser perfekten Liebe Gottes oder, anders gesagt, unser Weg dorthin. Eine Beziehung ist zwar wunderschön, aber mit mehr Unperfektheit verbunden, als die Hollywoodstory erzählt. Genauso wie im Gym nichts ohne Pain vorangeht, so kann auch eine gute Beziehung nicht ohne Opfer und Hingabe wachsen. Vor allem, weil wir selbst auch unperfekt sind, und Liebe immer noch lernen müssen. Dieser Teil der Story wird oft vergessen.

Gottes Plan

Ich denke aber, es ist auch etwas Wahres dran, an dieser Vorstellung von „The One“. Nur weil das Hollywoodklischee unrealistisch ist, heißt das nicht, dass es keine große Liebe gibt. Denn die eigentliche Frage ist: Gibt es einen Menschen, der mich wirklich liebt und mit dem ich ein erfülltes Leben leben kann? Antwort: Ja! Denn so hat uns Gott geschaffen, es ist sein Plan für uns, dass wir die Liebe leben, nach seinem Abbild, so wie er liebt. Und wenn er uns so geschaffen hat, dann wird er uns auch helfen, den oder die Richtige zu finden. Ob es auf der ganzen Welt nur diese eine Person gibt, ist dabei nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man zu dieser einzigen Person auf der ganzen Welt füreinander wird, indem man sich ganz aufeinander einlässt und sich jeden Tag neu für die Liebe entscheidet. „The One“ ist letztlich der, für den ich mich entscheide und der sich auch für mich entscheidet.

Die Entscheidung

Wenn es wirklich nur eine einzige Person gäbe, die zu uns passt, hätten wir dann überhaupt noch eine Freiheit? Wir müssten unter krassem Druck versuchen, diese eine Person zu finden. Gott ist kein Marionettenspieler, der alles von oben dirigiert. Er lässt uns die freie Entscheidung, durch die die Person zu unserem „The One“ werden kann. Gleichzeitig möchte er uns führen und helfen, damit wir eine gute Wahl für unser Leben treffen. Wie kann man sich jetzt also richtig entscheiden? Oder wie weiß man, ob diese Person der oder die Richtige für einen ist? Woran erkennt man die Anzeichen für die große Liebe? Folgende Punkte sollte man sich überlegen, wenn man gerade in einer Beziehung ist oder eine Beziehung eingehen möchte.