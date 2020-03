Dwayne Johnson „The Rock“ gibt Menschen mit Depression Mut durch seine persönlichen Erfahrungen.

Text: Anna Erk, Michi Cech

Mit dem Namen Dwayne Johnson oder auch bekannt als „The Rock“ verbindet man sofort das Bild des durchtrainiert beeindruckend großen Helden aus Filmen wie „Jumanji“, „Fast & Furious“ oder auch „Baywatch“. Kaum zu glauben, dass er selbst mal mit Depressionen zu kämpfen hatte. Auf Hawaii wuchs der Welt-Star in eher ärmlichen Verhältnissen als Sohn des berühmten Wrestlers Rocky Johnson auf. Mit 15 musste er den Suizidversuch seiner Mutter miterleben, was für ihn eine schlimme Erfahrung war. Sein großer Traum war es, Profi-Footballspieler zu werden. Doch mit 23 wurde er aus dem Team geworfen. Er wäre nicht gut genug. Das ließ ihn schließlich in eine schlimme Depression fallen.

Erfolg und Depression

„Ich war irgendwann an einem Punkt angelangt, an dem ich nirgendwo hingehen und nichts machen wollte. Ich weinte nur noch.“ Er begann eine Karriere als Wrestler und hier konnte er wirklich große Erfolge feiern, was ihn schließlich auch nach Hollywood zum großen Film brachte. Trotzdem litt Dwayne immer noch sehr stark unter Zukunftsängsten und Depressionen.

Have faith!

Was ihm damals geholfen hat, war besonders seine Familie aber auch sein Glaube. So sagte er einmal in einem Interview. Der Glaube an Gott, aber auch der Glaube daran, dass alles gut werden kann. Jetzt im Rückblick gibt er immer wieder folgende Message: „Ich habe herausgefunden, dass es bei Depressionen unheimlich wichtig ist, festzustellen, dass man nicht allein ist.“ Und er spricht direkt zu Betroffenen: „Denk daran: Du bist nicht der Erste, der hier durchmuss. Und du bist nicht der Letzte. Ich habe mir immer jemand gewünscht, der mir sagt: Hey, es wird wieder okay. Have Faith! Glaub daran! Auf der anderen Seite deines Schmerzes wartet etwas Gutes!“

Kämpf nicht allein!

In dieser schwierigen Zeit konnte er eine Sache feststellen, nämlich, dass wir Menschen ungern Hilfe in Anspruch nehmen, dass aber das der größte Fehler ist, den man überhaupt machen kann. „Eines der wichtigsten Dinge, die mir in den vielen Phasen meiner Depression geholfen haben, war, dass ich mit Menschen gesprochen habe.“ Darum seine Botschaft an alle Menschen, die jemand mit solchen Problemen kennen: „Wir müssen ihnen da durchhelfen und sie daran erinnern, dass sie nicht allein sind.“