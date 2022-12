Text: Debbie Werner

Wir alle träumen von einer tollen Beziehung und wollen jemanden kennenlernen, der gut zu uns passt. Gleichzeitig ist es in unserer Zeit irgendwie altmodisch geworden, jemanden auf ein Date, Rendez-Vous, Treffen, wie auch immer man es nennen will, einzuladen. Lieber lernen wir jemanden schnell und unkompliziert kennen, meistens mit Hilfe der sozialen Medien.

Tinder Match. Ein bisschen hin und her schreiben. Rumschmusen. So kamen wir zusammen. Das ist die Story von vielen Paaren. Die Idee von einem längeren Kennenlernen, bei dem man viel miteinander redet und zusammen Dinge unternimmt, ist irgendwie out. Was ist der Sinn solcher „Dates“? Wir haben uns gefragt, wie man eine Person ohne Social Media kennenlernen kann und was die wichtigsten Schritte sind, bevor man eine feste Beziehung eingeht.

Das Ziel

Was ist überhaupt das Ziel von Dating und Beziehungen? Im Idealfall bist du nicht mit jemandem zusammen, um einfach eine gute Zeit zu haben oder weil jeder einen Freund oder eine Freundin hat und du nicht allein sein willst. Das Ziel einer Beziehung ist ja eigentlich, zu prüfen, ob du diese Person vielleicht heiraten möchtest. So crazy das auch klingen mag. Bevor du also anfängst, jemanden näher kennenzulernen, frag dich, was deine Beweggründe sind. Wenn du das Gefühl hast, noch nicht für eine feste Beziehung bereit zu sein, ist das ja kein Problem. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, auch mit dem Daten noch zu warten. Frage dich außerdem, welche Eigenschaften dir bei einer Person wichtig sind. Ist man verliebt, kann es sein, dass man gar nicht mehr sieht, ob die Person die Eigenschaften hat, die einem wichtig sind. Deshalb macht es Sinn, sich schon im Vorhinein zu überlegen, wonach man eigentlich sucht.

Trau dich

Gibt es jemanden, den du gerne näher kennenlernen würdest, dann gibt es nur einen essenziellen Schritt: Frag ihn oder sie, ob ihr mal etwas unternehmen wollt. Am besten persönlich. Das braucht natürlich Mut. Aber weil es in unserer Zeit so selten vorkommt, hinterlässt so ein Move oft einen sehr guten Eindruck. An die Jungs: Wenn du ein Mädchen gerne besser kennenlernen würdest, wäre mein Tipp, sie auf ein Getränk einzuladen. Bei den ersten Treffen muss man nicht ins 5-Sterne Restaurant gehen. Ein bisschen Plaudern bei einem Kaffee, Tee oder Eis reicht aus. Mädchen freuen sich immer, wenn man sie persönlich anspricht. Das signalisiert Mut und ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung. Auch die Mädchen dürfen aktiv sein. Wenn du einen Jungen süß findest, frag ihn doch einfach, ob er mit dir Spazieren gehen möchte. Das ist locker und zeigt trotzdem, dass du ihn magst.

Deep Talk und Spaß

Hattet ihr ein erfolgreiches erstes Date, beginnt erst so richtig die Zeit des Kennenlernens. Dabei sind zwei Dinge super wichtig. Tiefe Gespräche und gemeinsame Aktivitäten. Bei längeren Gesprächen findest du heraus, ob ihr beide ähnliche Einstellungen habt, ob ihr charakterlich klickt und ob euch die gleichen Dinge im Leben wichtig sind. Sprecht auch über eure Vorstellung von einer Beziehung, ob oder wie ihr den Glauben darin leben wollt. Und auch wie ihr mit Intimität umgehen wollt. Es ist hilfreich, schon früh über diese Dinge zu sprechen, um zu beurteilen, ob eine Beziehung funktionieren könnte, ohne dass beide Kompromisse eingehen müssen. Bleibt außerdem nicht nur drinnen sitzen und schaut Serien, sondern geht raus und unternehmt Dinge. Bei gemeinsamen Aktivitäten lernt man die Person nochmal auf eine neue Art kennen. Man merkt, ob man ähnliche Interessen hat und gerne Zeit miteinander verbringt.

Keep cool

Ein Tipp zur körperlichen Nähe. Ich möchte dich echt ermutigen, die körperliche Nähe nicht ins Zentrum zu stellen, sondern den Fokus auf die Gespräche zu legen. Du möchtest ja herausfinden, ob ihr beide wirklich passt und ein gutes Paar werden könntet. Wenn man jetzt aber den Großteil der Zeit mit Küssen verbringt, wird dein Blick einfach ein wenig getrübt werden. Die körperliche Anziehung kann schnell so stark werden, dass man alles andere ausblendet. Deshalb wäre mein Tipp, so lange, wie es geht, mit dem Austausch von Zärtlichkeit zu warten, einfach um mehr oder weniger einen klaren Kopf in dieser emotionsgeladenen Situation zu behalten, um am Ende eine gute Entscheidung zu treffen, die dann auf der Person und ihrem Charakter beruht und nicht nur auf der körperlichen Anziehung zu ihr.

Kein Stress

Gib dem ganzen Prozess des Kennenlernens Zeit. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich mit jemandem zusammenzukommen, sondern eine gut überlegte Entscheidung zu treffen. Das braucht Zeit, Geduld und auch Gebet. Was viele Leute im Nachhinein über ihre gescheiterten Beziehungen sagen, ist, dass alles zu schnell ging. Wenn du dich schon länger mit jemandem triffst und merkst, die Zeit für den nächsten Schritt zu einer festen Beziehung ist da, dann kommuniziere klar, was deine Hoffnungen für die Zukunft sind. Gibt es gerade niemanden, den du attraktiv findest, mach dir keinen Kopf. Vertrau Gott deine Sehnsüchte und Wünsche an. Er wird zur richtigen Zeit die richtige Person auf deinen Weg führen.