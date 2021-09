Eine helle Aufregung

„Wer bist du?“ – „Ich komme aus dem Himmel.“ Als sie die in weiß gekleidete Frau zum ersten Mal erblicken, verstehen sie nicht sofort, wen sie vor sich haben. Eine Fremde, die sie bittet, jeden Tag zu beten und auf Gott zu vertrauen.

Filmreview: Laya Auersperg

Wir schreiben das Jahr 1917: Drei Hirtenkinder, Lúcia dos Santos, und ihre Cousins Jacinta und Francisco Marto erzählen in der kleinen portugiesischen Gemeinde Fátima, dass ihnen die Heilige Jungfrau Maria erschienen ist. Die Eltern, der Pfarrer und die religionsfeindlichen Behörden wollen ihnen anfangs nicht glauben und drängen die Kinder dazu, die Geschichte zurückzunehmen. Doch es ist schon zu spät: Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und Pilger aus dem ganzen Land kommen in riesigen Scharen nach Fátima. Am 13. jedes folgenden Monats erscheint den drei Kindern die Muttergottes erneut und sie bezeugen weiterhin, was sie gesehen haben.

Die Jungfrau trägt den Dreien auf, die Menschen zur Umkehr, Buße und zum Rosenkranzgebet aufzurufen, für den Frieden in der Welt und das Ende des Kriegs. Dafür werden die Kinder sogar von Feinden ins Gefängnis gesteckt, mit dem Ziel, sie einzuschüchtern und zur Vernunft zu bringen. Doch jeder Versuch scheitert und sie bleiben der Muttergottes treu. Lúcias, Franciscos und Jacintas vorbildliches Verhalten beweisen sie sogar dann, als sie Todesdrohungen erhalten.

Das ersehnte Wunder

Am 13. Oktober ist es dann soweit: Als sich zehntausende Pilger auf den Weg in den kleinen Ort machen, soll etwas geschehen, das sowohl Gläubige als auch Nichtgläubige für immer ergreifen wird. Alle Anwesenden werden Zeugen eines riesigen Sonnenwunders, bei dem sich die Sonne in eine undurchsichtige, sich drehende Scheibe verwandelt, die über den Himmel tanzt und bunte Lichter auf die Landschaft wirft. Die anfängliche Angst wird zu einem Staunen. So enden auch die Marienerscheinungen, aber viele Augenzeugen berichten über das Sonnenwunder.

Wenige Jahre nach den Ereignissen sterben die Kinder Jacinta und Francisco an der Spanischen Grippe. Lúcia erreicht als Einzige das Erwachsenenalter, lernt lesen und schreiben und tritt in ein Kloster ein. Während Papst Franziskus die beiden Marto-Geschwister bereits heiliggesprochen hat, befindet sich Lúcia im Seligsprechungsprozess.

Worth watching!

Der in Portugal und in den USA produzierte Film unter der Regie des Italieners Marco Pontecorvo ist es absolut Wert, angeschaut zu werden. Eine berührende, wahre Geschichte, in der die Muttergottes durch unschuldige, ehrliche Kinder zu uns spricht. Eine Story über wahres Vertrauen, die Liebe zu Jesus und unseren Glauben an Gott.