Corona. Überall, wo du dich online bewegst, wirst du mit einem Thema konfrontiert. Mit dem Corona-Virus. Egal, ob auf News, auf Youtube-Videos oder auf Blogs, das Thema beschäftigt alle. Und leider bringt es alles andere als Frieden in unsere Herzen. Angst um unsere Liebsten, Angst um das eigene Leben. Diese ganzen furchteinflößenden, erschreckenden Nachrichten aus stark betroffenen Gebieten, die Geschichten von Ärzten, denen alle Patienten einfach wegsterben, all das belastet unsere Psyche. So wie schlechte Nachrichten immer etwas Negatives mit uns machen.

Klar können wir uns auch viele Tipps holen, wie wir als Gesunde oder Quarantäne-Ausharrende unsere Zeit sinnvoll nutzen können, und wir dürfen auch die Vorteile erkennen, die so eine entschleunigende Zeit mit sich bringt. Aber haben wir auch einen tiefen Frieden? Vertrauen wir Gott wirklich? Oder lassen uns all die Horrorszenarien nicht los, sobald wir einmal kurz aufs Handy schauen, um die aktuellen Weiterentwicklungen zu sehen?

Kennst du das? Diese gewisse Unruhe und Unsicherheit in dir? Oder hast du sogar bereits Familienangehörige oder enge Bekannte durch das Virus verloren und es fällt dir schwer, Gott wirklich zu vertrauen und dich trösten zu lassen?

Die Bibel ist etwas, was wir in dieser Zeit, wo wir vielleicht endlich mal wieder mehr Zeit haben, neu entdecken dürfen. Weißt du eigentlich, wie aktuell die Bibel ist? Hast du sie in letzter Zeit vielleicht einmal durchgeblättert und entdeckt, wie viel Hoffnung und Trost und teilweise auch Humor in diesen Büchern und Briefen steckt? Wie passend die ganzen Texte zu der Corona-Krise sind? Wie Gott zu uns spricht?

Vor wenigen Tagen bin ich auf ein Video gestoßen, das viele Bibelstellen zitiert, die wirklich passend zur jetzigen Krisenzeit sind. Wunderschöne Bibelstellen, durch die Gott zu uns spricht. Eine Bibelstelle hat mir besonders gut gefallen und auch wieder neuen Mut gemacht: