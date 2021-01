Seit über elf Jahren sind die fünf Schwestern Christina, Katherine, Lisa, Amy und Lauren Cimorelli aus Kalifornien mit ihren Covers, eigener Musik und ihren YouTube-Videos erfolgreich unterwegs. Früher war auch noch ihre Schwester Dani mit dabei. Was sich im Laufe der Jahre geändert hat, wie ihr Jahr 2020 verlaufen ist, wie es generell funktioniert, als Schwestern zusammen zu arbeiten, und was sie sonst noch so beschäftigt und vorhaben, haben wir sie gefragt.

YOU!: Wie geht´s euch gerade? Was bewegt euch?

Cimorelli: Das Leben im Cimorelli-Haushalt ist momentan total crazy! Katherine hat im Mai geheiratet und Christina hat im August ihr Baby bekommen. Unser älterer Bruder Michael hat auch im August geheiratet. Also, unsere Familie muss sich gerade an viele Veränderungen anpassen. Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht und wir haben diese ganzen Umstellungen und neuen Abenteuer genossen. Wir sind begeistert, dass unsere Familie wächst und sich auf eine Weise verändert, wie sie es noch nie getan hat.

YOU!: Wie war 2020 bis jetzt für euch?

Cimorelli: 2020 war eine Herausforderung für uns, so wie es das für jeden anderen auch war. Wir hatten mit der Isolation zu kämpfen, die mit der Quarantäne und einer globalen Pandemie kam. Aber ich denke auch, dass uns das als Familie enger zusammengebracht hat, weil wir über Monate hinweg eigentlich nur uns selbst gesehen haben. Als Band gesehen war 2020 ein gutes Jahr für uns. Wir haben uns weiter gechallenged, um kreativer und innovativer mit unseren Videos, Podcasts, der Musik und Merch zu sein. Wir haben viele Dinge geschaffen, auf die wir stolz sind, und das alles mit einer COVID-Hochzeit und einem COVID-Baby! Darauf sind wir sehr stolz und auf das, was wir dieses Jahr überstanden haben.

YOU!: Ihr habt schon lange tollen Erfolg. Was würdet ihr noch gerne erreichen?

Cimorelli: Danke! Es waren fantastische 11+ Jahre auf YouTube! Unsere nächsten Schritte sind weiterzuwachsen und uns weiterzuentwickeln. YouTube verändert sich immer wieder und wir versuchen, dafür offen zu bleiben und uns selbst anzutreiben, mit unseren Videos unsere Komfortzone zu verlassen. Für uns ist es einfach ein Riesen-Erfolg, mit all diesen großen Lebensveränderungen immer weiter Videos, Musik und Podcasts zu machen! Unsere Fans sind mit uns aufgewachsen, und so wie wir uns verändern, tun sie das auch. Es ist wirklich cool, diese Reise mit ihnen zu teilen, weil sie uns sehr viel bedeuten.

YOU!: Wie ist es, wenn man so jung schon berühmt wird?

Cimorelli: Das ist sicher eine schwierige und eigenartige Erfahrung, wenn man in so jungen Jahren ein virales YouTube-Video hat. Als unser Cover von „Party in the USA“ so viral ging, war Christina 19 und Lauren 11 Jahre alt. Plötzlich hatten wir all diese Leute aus der ganzen Welt, die Kommentare über uns geschrieben haben, uns als Schwestern verglichen und uns von „beste“ Sängerin bis „schlechteste“ Sängerin gerankt haben, von „Hübscheste“ bis „Hässlichste“. Ganz zu schweigen davon, dass uns die Leute zu erkennen begannen, wenn wir in der Öffentlichkeit irgendwohin gingen. Das ist viel, an das man sich gewöhnen muss, gerade, wenn man ein Teenager ist, und ich denke, wir alle hatten mit verschiedenen Aspekten davon zu kämpfen.

YOU!: Wie läuft eure Beziehung untereinander, zwischen euch Schwestern? Geht es da nur um Musik?

Cimorelli: Wir sind Schwestern, aber wir sind auch sehr enge Freunde. Wir lieben es, gemeinsam über alles, was wir im Leben erleben, zu reden, und Ratschläge voneinander zu bekommen. Wir stehen uns sehr nahe, wir haben diese Liebe und diesen Respekt füreinander, die nur wirklich deswegen zustande kommen können, weil wir unser Leben lang gemeinsam aufgewachsen sind. Wir teilen eine Erfahrung miteinander, die so ungewöhnlich ist, dass nur wir es wirklich verstehen.

YOU!: Ihr seid katholisch aufgewachsen. Welche Rolle spielt euer Glaube, wenn es um Musik geht?

Cimorelli: Unser Glaube ist ein sehr wichtiger Teil unserer Musik und war es von Beginn an. Wir legen alle fünf sehr viel Wert auf unseren Glauben und wir lassen ihn auch unsere Entscheidungen im Leben lenken. Wir versuchen gute Vorbilder für unsere Fans zu sein und ich denke, unser Glaube hat einen großen Anteil daran, warum wir machen, was wir machen, zum Beispiel die Lyrics in den Covers zu ändern, damit sie angemessener sind. Manche Menschen verstehen das nicht, aber das ist es, was uns persönlich wichtig ist.

YOU!: Weil ihr so offen darüber redet: Bekommt ihr im Internet deswegen auch Dislikes?

Cimorelli: Ja, manchmal missverstehen Leute unseren Glauben als Katholikinnen, aber die Wahrheit ist, sie kennen uns im wahren Leben nicht. Ich denke, wenn sich diese Leute hinsetzen und mit uns in echt reden würden, in einem persönlichen Gespräch, würden sie wahrscheinlich feststellen, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als sie glauben. Es ist einfach, über jemanden von außen zu urteilen, aber bis du jemanden nicht wirklich kennst, kannst du nicht annehmen, dass du ihren persönlichen Glauben kennst und verstehst.

YOU!: Ihr veröffentlicht ja auch Videos über Dinge, die euch wichtig sind.

Cimorelli: Wir dachten uns, dass es wichtig ist, Videos zu machen, in denen es nicht nur um Musik geht, damit uns unsere Fans als Menschen kennenlernen können. Außerdem haben wir viele Meinungen und Gedanken zu verschiedenen Themen, also geben uns diese Videos die Möglichkeit, unsere Geschichten und Ratschläge mit unseren Fans zu teilen.

YOU!: Es muss stressig sein, jede Woche ein neues Video hochzuladen. Wie schafft ihr das?

Cimorelli: Von Zeit zu Zeit kann es stressig sein, aber wir versuchen, sehr weit im Voraus zu planen, damit wir nicht hinter unseren Upload-Plan zurückfallen. Besonders mit Dingen wie Hochzeiten oder Babys, die geboren werden, haben wir gelernt, Videos Monate früher zu planen, sodass wir Zeit haben für unsere persönlichen Ereignisse.

YOU!: Ihr habt letztes Jahr ein Buch geschrieben. Worum geht´s darin?

Cimorelli: Unser erstes Buch „Believe in You“ ist ein Buch über „big sister stories“, fast so, wie wenn eine große Schwester Briefe voller Ratschläge schreibt und Geschichten mit ihrer kleinen Schwester teilt. Im Laufe unserer Karriere haben wir tausende Nachrichten von unseren Fans bekommen, in denen sie uns um Rat zu einem Haufen verschiedener Themen fragen. Wir beschlossen, ein paar der am öftesten gestellten Fragen in einem Buch zu beantworten.

YOU!: Gibt es noch etwas, das ihr unseren Lesern sagen möchtet?

Cimorelli: Unsere Message hat mehrere Aspekte. Als erstes wollen wir unsere jungen Fans dazu ermutigen, immer HOFFNUNG zu haben. Weil es IMMER etwas gibt, auf das man hoffen kann, sogar in den dunkelsten Momenten des Lebens. Wir wollen sie dazu inspirieren, das Leben völlig lebendig zu leben. Jeden Moment anzunehmen und dem Drang zu widerstehen, abgestumpft zu werden. Auch in schmerzhaften Zeiten. Und als letztes ermutigen wir unsere Fans, eine Verbindung mit Gott aufzubauen, mit sich selbst und mit anderen. Wir sind dazu geschaffen, in Beziehungen zu sein – zu lieben und geliebt zu werden. Das ist die wahre Bedeutung des Lebens.