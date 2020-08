Chris Pratt und seine Frau Katherine Schwarzenegger sind Eltern geworden. Stolz verkündete das Paar den Namen ihrer ersten Tochter Lyla Maria auf Instagram. Chris teilte zusammen mit der freudigen Nachricht folgende Bibelzitate: „Der Herr hat Großes an uns getan: Da waren wir fröhlich“ (Psalm 126,3) und „Ein Erbteil vom Herrn sind Söhne, ein Lohn ist die Frucht des Leibes. Wie Pfeile in der Hand eines Kriegers, so sind Söhne aus den Jahren der Jugend“ (Psalm 127,3-4). Dazu schreibt er, dass er und seine Frau nicht glücklicher sein könnten und sich sehr gesegnet fühlen. Nach seiner ersten gescheiterten Ehe mit Schauspielerin Anna Faris, mit der er bereits einen 7-jährige Sohn namens Jack hat, will der Marvel-Star jetzt mit Katherine gemeinsam den Glauben leben. Als gläubige Christin hat Katherine Schwarzenegger dieses Jahr auch das Buch „The Gift of Forgiveness“ veröffentlicht.