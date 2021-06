Wenn das Spielen das Wichtigste wird

Zum Problem wird Computerspielen dann, wenn es für einen selbst so wichtig wird, dass man alles andere nur schnell erledigen will, um möglichst bald wieder spielen zu können. Das ist nicht nur eine Frage der Zeit, sondern wie sehr man seine Gedanken darauf fokussiert hat. So erzählt ein ehemals Gaming-Abhängiger, dass er nur für seine Eltern eine Stunde draußen spielte, um dann wieder eine Stunde zocken zu können. Aber man muss nicht gleich „spielsüchtig“ sein, um zu bemerken, dass einem zu viel Zeit vorm Bildschirm nicht immer guttut.

Anziehungskraft Computerspiel

Warum fasziniert es uns eigentlich so, in die virtuelle Welt einzutauchen? Für die Lust am Spielen ist das Belohnungssystem in unserem Gehirn verantwortlich. Dieses schüttet immer kleine Mengen an Dopamin aus, sogenannte Glücksbotenstoffe. Diese spürt man auch im real Life, wenn man etwas Positives erlebt, z.B. wenn man auf einem Berggipfel angekommen ist, ein Abenteuer erlebt oder eine gute Zeit mit Freunden hat. So motiviert uns unser Körper immer wieder, Dinge zu wiederholen, die gut für uns sind und die uns glücklich machen. Im normalen Leben sind diese Dinge aber meistens mit viel Zeit und einer gewissen Anstrengung verbunden und so hilft uns das Dopamin sozusagen, uns immer wieder zu solchen Dingen aufzuraffen.

Glück super komprimiert

Beim Computerspielen ist es nun so, dass unser internes Belohnungssystem in viel kürzerer Zeit viele hohe Dosen des Glückhormons abwirft. Du erlebst ja Abenteuer und Action in einer krass komprimierten Zeit, ohne dass sich dein Körper auch noch anstrengen muss. So ist es klar, dass sich dein Körper sehr schnell an diese Art gewöhnt und sich denkt, warum anstrengen, wenn’s einfach auch geht? Das erklärt, warum das echte Leben rundherum immer weniger interessant wird. Wenn man dann ein Spiel beendet oder verliert, wird das Belohnungssystem blockiert. Die Glücksbotenstoffe werden nicht mehr ausgeschüttet. Um nun die schönen Gefühle nicht zu verlieren, möchte man immer weiterspielen.