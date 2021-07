Und was für eine Reunion! Wir können endlich wieder ins Kino gehen – gibt es einen besseren Weg, das zu feiern, als mit dem nächsten Marvel-Blockbuster? Doch der ist vielleicht ein wenig anders, als wir das bis jetzt von der Superhelden-Franchise gewohnt sind – in a good way! Mit einem Jahr Verspätung kommt „Black Widow“ endlich in unsere Kinos und auf Disney+ (mit VIP-Zugang).

Wo fängt man da am besten an? Oder, besser gesagt: Was darf man überhaupt verraten? Nicht allzu viel auf jeden Fall. „Black Widow“ dreht sich, nona, um Natasha Romanoff aka Black Widow (Scarlett Johansson). Sie ist bereits seit über zehn Jahren Teil des MCU (Marvel Cinematic Universe) und bekommt nun endlich ihren eigenen Film, lange genug hat´s gedauert. Doch „Black Widow“ fällt in mehreren Aspekten aus der gewohnten Superhelden-Reihe. In der Chronologie spielt er zwischen „Captain America: Civil War“ und „ Avengers: Infinity War “, ein paar Zeitsprünge inklusive. Wir sehen eine etwas andere Welt: Zuerst sehen wir Natasha als Teenager in den 90ern in den USA als Teil einer Undercover-Familie aus russischen Spionen – der ewig alte Topos USA gegen Russland. Und ja, Natasha fing schon so früh an, Spionin zu sein. Nachdem ihr Auftrag erledigt ist, überlassen ihre Zieheltern Melina (Rachel Weisz) und Alexei (David Harbour) sie und ihre Ziehschwester Yelena (Florence Pugh) dem Red Room, damit sie auch zu Spioninnen ausgebildet werden. Der Rest ist Geschichte.

Nicht mehr davonlaufen

Nach dem Ende von „Captain America: Civil War“ musste Natasha untertauchen. Und wird dabei mit ihrer nicht so ruhmreichen Vergangenheit als Spionin und Auftragskillerin des russischen Geheimdienstes KGB konfrontiert. Sie dachte, das Oberhaupt des Red Rooms General Dreykov (Ray Winstone) eliminiert und den Red Room somit zerstört zu haben. Dem ist anscheinend nicht so, Dreykov hat einen neuen Weg gefunden, junge Mädchen zu manipulieren, zu Killerinnen auszubilden, auf der ganzen Welt zu verteilen und dabei die ganze Zeit unentdeckt zu bleiben – bis Yelena auf ein Gegenmittel für das verwendete Nervengas stößt und selbst davon erlöst wird. Plötzlich muss Natasha mit Yelena tief in ihre Vergangenheit eintauchen, die alte Ziehfamilie wieder zusammenbringen und endlich beenden, was sie Jahre zuvor begonnen hatte: den Red Room zerstören und die ganzen anderen Black Widows befreien. Ganz nebenbei erfahren wir dann endlich auch noch, was in Budapest passiert ist, wovon Natasha in früheren Filmen schon gesprochen hat.

Dass das alles andere als reibungslos verläuft, ist vorauszusehen – Dreykov ist nicht umsonst so lange unentdeckt geblieben. Natasha muss lernen, den Menschen, die früher mal ihre Familie gespielt haben, zu vertrauen. Und vielleicht doch so etwas wie eine schwesterliche Beziehung zu Yelena herstellen. Das geht natürlich nicht ganz ohne kleine Zankereien, sich gegenseitig aufzuziehen und sich erst mal richtig zu verprügeln, wortwörtlich. Mit all ihren schlagkräftigen Argumenten gelingt es Natasha wieder einmal, die Familie doch irgendwie zusammenzukitten.