Unaufhaltsam – dass sie das ist, hat Bethany Hamilton immer wieder bewiesen. Gerade in Momenten, in denen jeder dachte, dass sie aufgeben würde, hat sie es allen gezeigt und genau das Gegenteil davon gemacht. Ihre Lebensdokumentation kann jetzt auch bei dir zuhause über den Bildschirm flimmern.

Vielleicht kennst du „Soul Surfer“ den Spielfilm über das Leben und den tragischen Unfall – beim Surfen wurde sie von einem Hai angegriffen und verlor dabei einen Arm – der hawaiianischen Surferin Bethany Hamilton. Letztes Jahr kam dann eine Dokumentation von und mit Bethany in die amerikanischen Kinos. Sie zeigt die außergewöhnliche Lebensgeschichte, ihre Anfänge beim Surfen, die ersten Wettbewerbe, den Unfall, die ersten Versuche, danach wieder zu surfen und wie sie sich weiterkämpfte und zum Vorbild für eine ganze Generation wurde. Die Kamera begleitet Bethany und ihre Familie in ganz private Augenblicke, Höhen und Tiefen und bietet Einblicke in eine Welt, die durch Bethanys Glauben und ihren unaufhaltsamen Willen alles machbar erscheinen lässt. Gänsehaut-Momente inklusive!

„Ich habe `Soul Surfer´ geliebt, aber das ist das wahre Ich.“ Bethany Hamilton

Die ganze Geschichte kannst du dir jetzt auch auf Netflix anschauen. Also, falls du einen Filmtipp für dich, deine Freunde und deine ganze Familie brauchst – go for it! Außerdem bringt er dir sicher etwas Summer Feeling, mit vielen atemberaubenden Bildern von den bekanntesten Surf-Spots der Welt. Achtung: Unbedingt bis zu den letzten Sekunden schauen! Noch mehr Infos zum Film findest du auf Bethanys Homepage.