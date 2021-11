Schlechte Gewohnheiten nach Sonnenuntergang? Ed Sheeran singt hier offensichtlich über das Nachtleben, speziell über den Alkohol (oder vielleicht auch Drogen), wo man so oft nicht „Nein“ sagen kann: „Every time you come around you know I can′t say no.“ Und es geht um die Erfahrung, dass so eine Nacht dann letztlich einsam endet: „My bad habits lead to late nights ending alone.“ Irgendwie interessant, dass man sich immer wieder schwört, das war das letzte Mal, und es dann doch nicht schafft: „Swearin‘ this will be the last, but it probably won′t.“ Der Song lässt einen mit dem Gefühl zurück, dass man jetzt nicht genau weiß, ob man das jetzt gut oder schlecht finden soll. Das bleibt vielleicht jedem selbst überlassen. Aber Ed Sheeran macht sich auf jeden Fall Gedanken, ob das Nachleben wirklich die Erfüllung bringt, die es verspricht. „We took the long way round. And burned ‚til the fun ran out, now. – Wir nahmen den Umweg und verbrannten, bis der Spaß aufhörte…“ Eigentlich wissen wir, was uns im Leben glücklich machen würde. Mit zu viel Alkohol oder Drogen ist es letztlich eher ein Umweg. Aber vielleicht will Ed Sheeran mit seinem Song sagen: „Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung.“ Gut, dieser Satz könnte auch von deiner Mama sein. Aber von Ed Sheeran können wir das auf jeden Fall besser annehmen.

