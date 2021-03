Genau dazu hat sich die Schauspielerin China Anne McClain entschlossen. Bekannt wurde sie vor allem durch die Superhelden-Serie „Black Lightning“, die nach der momentan gedrehten 4. Staffel auch ihren Abschluss findet. Die Pandemie hätte auch zu Chinas Entscheidung beigetragen. Aber vor allem die Erkenntnis, dass die Hollywood-Industrie, wofür sie steht und so gefeiert wird, für sie nicht wichtig ist. Die 22-jährige Amerikanerin will sich jetzt vor allem für Gott einsetzen, hat eine eigene Produktionsfirma gegründet, um Filme und Content mit Botschaft zu produzieren. „Ich will ein Teil des Guten sein“, sagt sie. Und egal, wohin sie Gottes Ruf führen wird, dorthin will sie ihm folgen. Alles andere würde sie nie zufrieden stellen können. „Ich möchte etwas zur Veränderung beitragen.“ Auch wenn das hieße, dass sie ihren ganzen Reichtum, ihre Bekanntheit (6,6 Mio. Instagram-Abonnenten!) aufgeben müsste – sie will ihre „Leben wach leben“.