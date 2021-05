Wie du mit 5 praktischen Life Hacks deine Beziehungen vertiefen kannst. Die „5 Sprachen der Liebe“.

Text Jenny&Joe

Wonach sehnst du dich am meisten? Nach einem coolen Job, einem schnellen Auto oder gutem Essen? Alles tolle Dinge, die uns aber am Ende doch nicht ganz erfüllen. Wonach wir Menschen uns am tiefsten sehnen, sind Beziehungen, in denen wir uns wirklich geliebt fühlen. Diese Liebe ist wie das Motoröl, das den Motor eines glücklichen Lebens zum Laufen bringt. Ohne Liebe läuft nichts. Hast du dich jemals gefragt, wie deine Beziehungen wortwörtlich liebevoller werden können?

Wir Menschen sind unterschiedlich. Das ist dir bestimmt schon mehr als einmal aufgefallen. Wir reden, denken und fühlen oft ganz verschieden. Genauso unterscheiden wir uns in der Art, wie wir Liebe und Zuneigung gegenüber unseren Mitmenschen ausdrücken. Diese Unterschiede sind einerseits schön, aber sie können auch zu Missverständnissen und Frustration in Beziehungen führen. Fühlt man sich nicht mehr geliebt oder wertgeschätzt, wirkt sich dieser Zustand sehr negativ auf unser Wohlbefinden aus und kann im schlimmsten Fall zum Ende der Beziehung führen. Doch selbst wenn die Beziehung nicht in Gefahr ist zu zerbrechen, gibt es Momente in denen die Liebe des anderen nicht so rüberkommt, wie wir das gerne hätten. Kennst du die Situation, in der dir eine geliebte Person etwas schenkt, das du gar nicht wolltest? Du hast zum Beispiel von deinem Vater ein interessantes Sachbuch zum Geburtstag bekommen, aber eigentlich hättest du dir viel lieber einen Tagesausflug mit ihm allein gewünscht. Er hat es lieb gemeint, aber es ist einfach nicht das, wonach du dich sehnst.

Gute Beziehungen

Diese Probleme können in allen Beziehungen auftauchen, sei es zu deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Geschwistern oder deinem Partner. Gary Chapman, der bekannte Pastor und Eheberater in den USA, hat durch jahrelange therapeutische Gespräche mit Singles und Paaren herausgefunden, dass es so etwas wie fünf Sprachen der Liebe zwischen Menschen gibt. Diese fünf Sprachen bestehen aus Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenken, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Nach Chapmans Theorie hat jeder Mensch eine für sich eigene Sprache der Liebe, die ihn besonders anspricht. Chapman meint, dass immer wieder Probleme in Beziehungen entstehen, weil viele nicht wissen, welche Sprache der Liebe ihr Partner spricht. Die Lösung ist, die Liebessprache des anderen herauszufinden und ihm die eigene Liebe im Alltag ganz bewusst durch seine Liebessprache zu zeigen.