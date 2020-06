Father Mike ist Uni-Seelsorger an der University of Minnesota Duluth, aber auch ein bekannter Redner auf verschiedenen katholischen Events und Festivals. Auf seinem Podcast bespricht er alles, was uns so als katholische Jugendliche so interessieren könnte, von Fragen wie: Warum brauchen wir Grenzen? bis zu wahrer Freundschaft, oder darüber, was Langeweile uns lehren kann. Dabei sind unterschiedlichste Themen und man findet immer etwas Interessantes. Die Titel sind im Schnitt nicht länger als 10 Minuten, du findest sie auf Spotify, iTunes oder auf der Website von „ascension presents“, einer Online-Plattform für katholische Medien.

Da gibt es diesen einen Satz in der Messe, den du noch nie richtig verstanden hast? Oder du hast einfach Fragen über dein Leben? Oder du möchtest nur mal einen Priester rappen hören? Father Josh antwortet in seinem Podcast auf verschiedenste Fragen, die man ihm einfach per Mail stellen kann, singt und rappt zwischen durch und es ist einfach super entspannt ihm zuhören. Zwischendurch hat er auch immer wieder bekannte Persönlichkeiten zu Besuch, die mit ihm über wichtige Dinge quatschen.

Auch wenn der Podcast eher an Mädels gerichtet ist, ist der Inhalt für jeden wertvoll, außerdem geht es nicht nur um Schönheit, sondern eigentlich um alles, was einen so interessieren könnte, von Glauben, Diskussionen über LGTB, Life Lessons bis zu Interviews mit anderen bekannten Persönlichkeiten, wie Father Mike Schmitz.

Sobald ich an den Podcast denke kommt mir sofort die Stimme von Schwester Miriam James in den Kopf. Abiding Together ist eindeutig mein Favorite der Favorites! Er richtet sich allerdings eher an junge Frauen, die nach guter Inspiration suchen, Jesus im Alltag finden und es genießen mit den Hosts, Schwester Miriam James, Michelle Benzinger und Heather Khym, tiefer in den Glauben einzutauchen.

In den Pariser Metros habe ich praktisch jede Woche mindestens einen ihrer im Schnitt 40 Minuten langen Talks gehört, die meistens ganz normale Gespräche zu einem Thema sind. Alle paar Monate gibt es auch Book Studies, die in mehreren Teilen ein Buch behandeln, dabei waren unter anderem „The Chronicles of Narnia”, von C.S. Lewis, „Return of the Prodigal Son” und „Life of the Beloved” von Henri Nouwen, oder auch „Searching for and maintaining peace” von Father Jaques Philippe.

TEXT: MIRIAM