Hallo Joe!

Oft mache ich mir als Mädchen Gedanken darüber, wie das andere Geschlecht denkt. So stelle ich mir die Frage: Warum schminken sich fast alle Mädchen? Natürlich, um den Jungs zu gefallen, doch gefällt es den Jungs wirklich, wenn Mädchen ihre natürliche Schönheit hinter Schminke verstecken? Oder was schätzen Jungs sehr an Mädchen? Auch würde es mich interessieren, ob Jungs z.B. stundenlang mit Freunden über ihre Probleme reden können (so wie es Mädchen machen)? Ich weiß, dass jeder Junge anders ist und anders denkt, doch kann man allgemein etwas darüber sagen, wie Jungs über Mädchen denken?