Liebe Lisa!

Deine Frage haben ja viele Menschen heute. Wenn Sex ein so schönes Erlebnis ist, warum „gestattet“ es die Kirche dann nur in der Ehe? Ich glaube, es geht gar nicht darum, etwas zu „erlauben“ oder zu „verbieten“. Sondern darum, was die Wahrheit über Sex ist. Wissenschaftler „gestatten“ ja auch nicht sozusagen die Schwerkraft, sondern sie beschreiben, was Sache ist. Und genauso versucht die Kirche zu beschreiben, wie Gott sich das mit der Sexualität gedacht hat.

Was ist Sex überhaupt? Mann und Frau sagen einander mit dem Körper, dass sie sich total und endgültig lieben. Aber wir bestehen nicht nur aus dem Körper, sondern auch aus Geist (Verstand) und Seele (Herz). Was sagt unser Verstand? – Bin ich wirklich bereit, total und endgültig mit diesem Mann zusammen zu sein und zu bleiben? Was sagt mein Herz? Kann ich schon ganz JA sagen?

Wenn ihr euch beide im Klaren seid, dass ihr füreinander bestimmt seid, könntet ihr dann nicht einfach schon heiraten? Denn eigentlich sagst du mit Sex nichts anderes als „Ich heirate dich!“. Wenn du es genau nimmst, ist es dasselbe Versprechen, das Eheleute bei der Hochzeit sagen, nur nicht mit dem Mund, sondern mit dem ganzen Leib. Es sind konkret vier Versprechen, die man bei der Hochzeit gibt:

„Ich nehme dich an als meinen Mann/meine Frau.“ (totale Annahme) „Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet.“ (lebenslange Treue) „Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.“ (bedingungslose Liebe) „Wir wollen die Kinder annehmen, die Gott uns schenkt.“ (Ja zur Fruchtbarkeit)

Genau das ist es, was wir sagen, wenn wir miteinander schlafen. Ich nehme dich total an, endgültig, bedingungslos, und wir sind bereit das Kind anzunehmen, welches vielleicht entsteht. Vielleicht dazu noch ein Gedanke: Kinder haben ein Recht auf ein Zuhause. Solange es kein JA-Wort gibt, solange noch einer der Eltern unsicher ist, ob man wirklich zusammen bleiben will, gibt es noch kein Zuhause.

Wenn Sex wirklich diese vier Dinge bedeutet, dann frage dich in deinem Herzen, wie du das leben möchtest. Und wann für dich der Zeitpunkt ist, diese vier Versprechen zu geben.

Deine Jenny