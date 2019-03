Switchfoot – Album „Native Tongue“

Switchfoot Fans wissen längst bescheid, aber hier für alle, die die Neuigkeiten noch nicht erfahren haben – das elfte Studioalbum der legendären Band aus San Diego ist da! Nach einer einjährigen Pause, die die fünf Mitglieder der Band nach ununterbrochenem Unterwegssein mal ein bisschen zu Hause verbracht haben, sind sie nun zurück. Sie können wohl einfach nicht anders. Das Album „Native Tongue“ (Muttersprache) beinhaltet 14 Tracks und es geht von Rock über Pop über Elektronik und auch tempomäßig ist alles dabei. Die Band zeigt ihre Vielseitigkeit. Jetzt sind sie auf Tour und spiele 43 Konzerte in 59 Tagen …. Manche Menschen werden einfach nicht alt 😀

Text: Vroni Weinlich / Foto: Youtube

Es gibt sogar ein digitales Textbook:

Native-Tongue-Book

Love is the language

Love is your native tongue