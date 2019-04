Newsboys – Neue Singles, neues Album

Die legendäre Band aus Australien/USA ist schon seit 30 Jahren ständig aktiv, ohne Pausen. Es kommt ein Album nach dem anderen, sie haben die christliche Musikszene mit ihren ausgefallenen Texten und Bühnenshows stark geprägt. Und es hat kein Ende – das nächste Album mit dem Namen „United“ erscheint am 10. Mai und wir dürfen unsere Ohren vorab schon drei Singles beschallen. In „Greatness of our God“ wird, wie der Titel schon verrät, die Größe Gottes gepriesen, ein Loblied auf denen einen Gott. „This I know“ erzählt vom Frieden und der Sicherheit, die wir bei Gott finden. Und schließlich geht es in „Symphony“ um all die vielleicht versteckten Fähigkeiten, die wir haben und die wir rauslassen und nützen sollen, um Gott zu loben.

Text: Vroni Weinlich / Foto: Premier Productions