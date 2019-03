Lauren Daigle – Don’t dream it’s over

Nach ihrem riesigen Erfolg mit ihrer Single „You Say“ und ihrem Album „Look Up Child“ und mit zwei Grammys in der Tasche, lehnt sich Lauren Daigle keineswegs zurück. Ihre „Look Up Child World Tour“ hat sie bereits begonnen, sie ist jetzt in Amerika unterwegs und ab Mai dann auch in Europa. Bei einer Spotify Session hat sie den Evergreen „Don’t Dream It’s Over“ von Crowded House nachgesungen. Wirklich, wirklich gut! Mit ihrer rauen Stimme, echt genial. Zu hören auf Spotify. Ihr Album bzw. beide Alben sind sehr hörenswert, auf jeden Fall eine tolle Bereicherung für die christliche Szene.

Text: Vroni Weinlich / Foto: Getty Images