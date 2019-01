Anthem Lights – Medley 2018

It is all about Medleys. Das ist das Motto der vier Jungs aus Nashville. So haben sie wie jedes Jahr ein Best Of des vergangenen Jahres zusammengestellt und mit ihren beeindruckenden Stimmen plus Klavier wieder ein tolles Medley vor dem nächtlichen Lichtermehr der Stadt entworfen. Eine musikalische Zeitreise im Schnelldurchlauf. God’s Plan, Girls Like You, No Tears Left To Cry, The Middle. Aber nicht nur Mainstream, sondern auch Worship gehört natürlich zu ihrem Repertoire: Ein Mashup von Reckless Love (Cory Asbury) und How He Loves (John Marc McMillan), das echt nicht von schlechten Eltern ist.

Text: Vroni Weinlich / Foto: Youtube