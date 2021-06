Philipp Mickenbecker hat Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Im Jänner durften wir den YouTuber über Zoom treffen, wo er uns seine unglaubliche Geschichte erzählte und über sein starkes Gottvertrauen sprach. Vier Monate später fragen wir uns: Wie geht es Philipp?

Text: Laya Auersperg

2020 erfuhr der Zwilling, dass er zum dritten Mal an Krebs erkrankt war. Seine Überlebenschancen lagen damals laut den Ärzten bei zwei Wochen bis maximal zwei Monaten. Doch der 24-Jährige ist noch am Leben und kämpft weiterhin gegen den Tumor an. Auf seinem YouTube-Zweitkanal „Life Lion“ postet Philipp regelmäßig Updates zu der Diagnose. Als Maden neulich seine Wunde befielen, teilte er die Bilder offen mit seinen Followern. Auch wenn die Tiere mittlerweile erfolgreich entfernt wurden, hat Philipp seitdem schlimme Schmerzen.

„Warum ich Atemnot bekomme – Ich war beim Arzt“

Schlechte News Mitte Mai: In einem neuen Video erzählt Philipp von seinen Sorgen. Der Real Life Guy zeigt an einem aktuellen MRT-Bild seinen genauen Krankheitsverlauf. Der Tumor breitet sich weiter aus und drückt sein Herz in die Lunge, weshalb der junge YouTuber oftmals wenig Luft bekommt. Durch die Wunde kann man mittlerweile sogar den Herzbeutel und das Lungengewebe erkennen. „Da ist laut Ärzten nichts mehr zu machen“. Sogar als er erzählt, dass ihm weder eine Operation noch eine Chemotherapie jetzt noch helfen können, verliert Philipp sein optimistisches Lächeln nicht.

„Wie kann man in so einer Situation noch an einen Gott glauben, vor allem an einen guten?“

Diese Frage wird Philipp oft gestellt. Woraus schöpft er all die Kraft? Seine Antwort lautet: Jesus. Er glaubt nicht, dass Gott für die schlimmen Dinge auf der Welt verantwortlich ist, aber dass er einem immer zur Seite steht. Er ist dankbar für die Stärke, die er trotz seiner Krankheit bekommt und dass er noch immer einen klaren Kopf besitzt. Philipp ist überzeugt, dass Gott ihn durch diese Zeit trägt.

„Das ist wie mit einer kaputten Waschmaschine…“

Nur weil die Maschine nicht mehr läuft, heißt es nicht, dass sie keinen Hersteller hat. Auch befindet sich hinter jedem Haus immer ein Architekt. Ein Bild malt sich nicht von selbst, es gibt immer einen Maler. Mit diesen Vergleichen will Philipp zeigen, dass Gott sein Schöpfer ist, und dass er Vertrauen hat, auch wenn nicht alles nach Plan läuft.

Seine Zuschauer sind dem YouTuber sehr treu und supporten ihn mit Gebeten und aufmunternden Kommentaren unter seinen Videos. Wenn auch du ihm Kraft in dieser schwierigen Zeit schenken möchtest, kannst du selbst ein Teil von Philipps Community werden. Auf seinem Kanal bekommst du regelmäßig Updates und auch wir halten dich auf dem Laufenden!