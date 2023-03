Der neue Spielfilm „Padre Pio“ feierte am 2. September 2022 bei den Internationalen Festspielen von Venedig seine Premiere. Er spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und erzählt vom Leben des jungen Pater Pio, einem der wohl größten Heiligen unserer Zeit. Durch die Beschäftigung mit dem Glauben und der faszinierenden Geschichte des Heiligen erlebt Shia LaBeouf im Zuge des Filmdrehs eine tiefe Bekehrung zum katholischen Glauben.

Text Annkathrin Kocher

Anfänge

Shia LaBeouf wächst als Einzelkind in einer armen Familie auf. Seine Eltern sind Hippies und sein Vater, vor dessen Augen er seinen ersten Joint bereits im Alter von 11 Jahren raucht, ist Alkoholiker. Shia versucht sich schon früh in der Filmbranche mit der Hoffnung, gut Geld zu machen. In einem damaligen Interview sagt der Jugendliche: „Es ist hart. Ich denke, mein Leben wird abgesichert sein, wenn ich arbeite, und das macht alles besser.“ Die Situation ist ernst – die Familie kann kaum ihr Dasein finanzieren. Seine erste Rolle erhält Shia mit 12 Jahren im Film „The Christmas Path“. Neben seinen Besetzungen in „3 Engel für Charlie“, „In den Straßen von New York“ und „Indiana Jones“, erlangt er seinen wohl größten Beifall als Hauptcharakter in „Transformers 2“ im Jahr 2009. 2016 heiratet er Schauspielerin Mia Goth, doch 2018 kommt es zur Trennung. Es folgt eine schwierige, dunkle Zeit für den erfolgreichen Darsteller.

Lebenskrise

Trotz großer Erfolge und verdienter Millionen bleibt die Angst zu versagen sein ständiger Begleiter. Der Druck macht sich bemerkbar in einer existenziellen Krise. Er beginnt – wie sein Vater –, Trost im Alkohol zu suchen. Es folgen mehrere Strafdelikte, weshalb er sogar für ein paar Tage ins Gefängnis muss. Dann, Ende 2020, kommt der Tiefschlag: Shias kürzliche Ex-Freundin, Sängerin FKA Twigs, verklagt ihn wegen körperlichen und psychischen Missbrauchs. Shia gibt sein Fehlverhalten zu und geht in Therapie. Aber für ihn als Schauspieler war es das Aus. Niemand wollte mehr mit ihm zu tun haben. Er sagt: „Ich war nicht mehr im Geschäft. Meine Kariere war angekratzt und ich wollte auch kein Schauspieler mehr sein. Mein Leben war ein reines Chaos. Ich hatte so viele Menschen verletzt und fühlte nur noch Scham und Schuld. Das Haus wollte ich nicht mehr verlassen, ich wollte nicht mehr rausgehen.“ Wie Shia weiter berichtet, hätte er sich fast umgebracht: „Der Revolver lag schon geladen am Tisch vor mir, aber ich konnte es nicht tun. Ich wusste nicht, wie.“

Padre Pio

Die Therapie, eine Männer-Selbsthilfe-Gruppe, hilft. Auch wenn alle Freunde und Kollegen Shia den Rücken kehren, ist es seine Ex-Frau Mia, die unerwartet wieder Kontakt aufnimmt und für ihn da ist. Sie versuchen den Neustart und im März 2022 kommt Tochter Isabel zur Welt. Bei der Selbsthilfe-Gruppe lernt er Regisseur Abel Ferrara kennen, der ihn fragt, ob er P. Pio kenne. Er plane, einen Film über diesen berühmten Heiligen Italiens zu drehen, und wolle ihm die Hauptrolle vorschlagen. Shia ist sofort dabei. Rückblickend bekennt er, dass seine Motivation war vor allem sein Ego war: „Das ist die Chance, ich komme wieder ins Geschäft, hab ich mir gedacht. Es war meine Gier, mein Ehrgeiz, der mich recherchieren ließ, nicht mein Katholizismus. Vor allem, als ich dann noch erfuhr, dass Willem Dafoe im Film sein würde, war mein Ego größer denn je.“ Im Interview mit Bischof Barron sagt Shia: „Gott hat mein Ego dazu verwendet, um mich zu ihm zu ziehen. Mich von irdischen Wünschen wegzuziehen. Es geschah alles gleichzeitig. Es hätte keinen Grund für mich gegeben ins Auto zu steigen und zum Kapuzinerkloster hinauszufahren, wenn ich nicht gedacht hätte: Oh, ich werde meine Karriere retten.“

Recherche

Um sich auf die Rolle vorzubereiten, fährt Shia für mehrere Monate in ein Kapuzinerkloster in den Bergen Kaliforniens. Dort lernt er etwa Brother Jude kennen, der ihm über das Evangelium erzählt. Er sagt zu ihm: „Wenn du P. Pio spielen möchtest, musst du das Evangelium lesen.“ Shia macht willig mit und wächst in die Klostergemeinschaft hinein. Was ihn fasziniert, dass niemand etwas von ihm will. Kein Foto, kein Autogramm. Aber am meisten beeindruckt ihn: Dass die Mönche so viel und echt lachen. Wie Kinder. „Sie haben mir Witze erzählt und gelacht. Wir aßen gemeinsam, hingen zusammen ab. Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Freunde in meinem Leben gehabt.“ Das Lachen der Mönche ist das Erste, was ihm zum Glauben zieht.

Loslassen

Das Lesen in der Bibel führt Shia zu einem „Let go“ – „Lass los“. Er sagt: „Das ist wirklich das, was ich aus der Bibel mitgenommen habe: Lass los.“ Bis dahin habe er gedacht, er müsse alles unter Kontrolle haben. „Mein ganzes Leben lang wurde mir gesagt: Dein Leben ist dein Leben. Du musst damit machen, was du kannst. Du kannst alles erreichen, wenn du nur genug Anstrengung reinsteckst.“ Für ihn ist der Gedanke des Loslassens wie eine Befreiung. „Es war eine Zeit, wo ich so stark an einem Leben festgehalten habe, das mir aber gerade unter den Fingern zerrann. 35 Jahre hatte ich alles gemanagt und das Evangelium lud mich ein loszulassen.“