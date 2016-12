Weihnachtsparty in Wien: Shut up it’s Christmas!

Wer kennt das nicht, je näher der 24.12. rückt, desto hektischer wird’s? Dann komm doch vorbei zur ultimativen Weihnachtsparty und „Shut up!“. Schluss mit Adventstress, Pause mit den Einkäufen und Zeit für das, worauf es eigentlich zu Weihnachten ankommt. Ruhe. Besinnung. Und Gott.

Wann: 17.12.2016

Wo: Sofiensaal, Marxergasse 17, 1030 Wien

Was dich erwartet:

ab 19 Uhr Einlass

19:30 Start des Abendprogrammes

20:00 Adventmesse

ab ca. 22 Uhr: Party – mit guter Musik, Snacks und Getränken

Mitnehmen: musst du nur deine gratis Eintrittskarte, entweder ausgedruckt oder am Handy: https://www.eventbrite.de/e/shut-up-its-christmas-befree-messe-und-weihnachtsparty-tickets-29477823965

Alles klar? Veranstaltet wird das Event vom Zentrum Johannes Paul II (http://www.zentrum-johannes-paul-ii.at/), wenn du mehr wissen willst, schreib einfach eine Email an info@zjpii.at oder informier dich auf Facebook: https://www.facebook.com/events/1612039795766248/

See you there!