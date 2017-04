Die zwei Jungs aus Manchester haben so viel Power, dass sie niemanden kalt lassen. Ursprünglich aus einem Projekt für eine Schultournee entstanden, touren sie mittlerweile durch die ganze Welt. Ihre Musik ist ein Mix aus Macklemore, Calvin Harris und Justin Bieber. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche über Probleme wie Selbstannahme, Respekt, und Mobbing aufzuklären und ihnen zu erzählen, wie der Glaube ihr Leben verändert hat.

Songtipps:

Higher

Nobody But You

#Vivalawldkdz