Switchfoot – Throwback Serie

Switchfoot ist legendär, Switchfoot hat Geschichte. Ende letzten Jahres haben sie ihr 20-jähriges Jubiläum als Band gefeiert und die Mitteilung gemacht, dass sie sich erst mal zurück ziehen werden, daheim sein wollen nach zwei Jahrzehnten „on the road“. Ist natürlich schade, aber ebenso verständlich. Nun ist wohl der beste Zeitpunkt, die alten, die ganz alten Songs wieder aufleben zu lassen. The Legend of Chin, ihr erstes Album, erschien im Juni 1997. Jetzt nehmen sie die Songs dieses Albums neu auf, live im Studio. Diese „Throwback-Serie“ begannen sie mit dem Song „You“, den sie im Studio neu eingespielt haben. Weitere Songs in neuem Gewand folgen …

Bild: Youtube