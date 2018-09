Switchfoot – Soundtrack für Unbroken II

Eigentlich sind die Jungs von Switchfoot ja „off the road“, also in einer Auszeit, die sie nach den vielen Jahren unterwegs zu Hause bei ihren Familien verbringen. Allerdings kam vor einigen Monaten ein Angebot rein, dem sie einfach nicht widerstehen konnten.

Nach dem ersten Teil des erfolgreichen Films „Unbroken“, der Geschichte von Louis Zamperini, kommt nun der zweite Teil „Unbroken – Path to Redemption“ in die Kinos, zu dem Switchfoot einen Song beisteuern durften. „You found me“ ist unverkennbar ein Werk von Switchfoot. Es geht passend zum Film um Heilung, Vergebung und Frieden. Der Film läuft Mitte September in den amerikanischen Kinos an, wann genau bei uns, konnte ich nicht rausfinden. Den Song gibt’s aber schon jetzt zu hören:

Text: Vroni Weinlich/ Foto: Youtube