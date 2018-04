Solarjet – #OHNEMAKEUP

Die Burschen aus Kärnten, die seit einiger Zeit nur mehr zu dritt unterwegs sind, haben einen neuen Song! #OHNEMAKEUP ist der Titel und es geht darum, eigene Schwächen anzunehmen, Niederlagen zuzugeben und sein wahres Gesicht zu zeigen. In den sozialen Netzwerken stellt sich kaum jemand so dar, wie er tatsächlich ist. René, Christian und Thomas wollen dazu motivieren, ganz man selbst zu sein und sich nicht zu verbiegen. Bei ihren Konzerten in Schulen merken sie immer wieder, was für ein Zwang bei den Jugendlichen herrscht, bei Facebook und Instagram perfekt dargestellt zu sein. Solarjet will Mut machen, einzigartig zu sein und so sind sie ab Ende Mai wieder auf Tour in Deutschland und Österreich.

Songtipps:

#OHNEMAKEUP

Schöne Welt

Gold

Bild: Wattsmusic