Ursprünglich aus der australischen Planetshakers-Church entsprungen, formte sich die gleichnamige Band, deren Stil sich wohl am besten als Elektro-Gospel beschreiben lässt. Die rockig-elektronischen Worshipsongs zwingen den Hörer fast schon dazu, mit dem Bein in der Straßenbahn mitzuwippen und die Finger zum Takt zu schnippen.

Songtipps:

This Is Our Time

Get Up

Endless Praise