Papst über wichtige Rolle der Wissenschaft in TED-Talk

TED ist eine Innovationskonferenz in Kalifornien. Unter dem Titel „Ideas worth spreading“, also Ideen, die es Wert sind, verbreitet zu werden, treffen sich kreative und einflussreiche Personen aus der Kunst, Technologie, Entertainmentindustrie, der Wissenschaft, dem Business und einigen weiteren, unterschiedlichen Bereichen., Ihr Ziel ist es, sich über Ideen, Erfindungen und Innovationen auszutauschen.

Über die fünf Tage der Konferenz kam auch Papst Franziskus in einer Videobotschaft zu Wort, in welcher er sich vor allem an die Wissenschaft wandte: „Wie wunderbar wäre es, wenn das Wachstum der Wissenschaft und technologische Innovation mit mehr Gleichheit und sozialer Integration einhergehen würden.“ Auch alle Personen mit Macht und Einfluss wurden gebeten, sich immer vor Augen zu führen, dass sie durch ihre Machtposition eine Verantwortung übertragen bekommen haben, die es erfordert, dass sie sich auf die selbe Ebene mit den Mitmenschen begeben, die vielleicht nicht in dieser Machtposition stehen.

