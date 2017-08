Moriah Peters

Das Mädchen, welches bei American Idol nicht weitergekommen ist, da sie einen zu „braven“ Lifestyle pflegte, hat es der Jury dann so richtig gezeigt. Simon Cowell, Randy Jackson und Avril Lavigne kritisierten an Moriah nicht ihre Stimme oder ihre Performance, sondern den Fakt, dass sie sich vorgenommen hatte, den Ersten Kuss erst bei der Hochzeit zu haben. Sie meinten eher, dass Moriah hinausgehen sollte, irgendeinen Jungen küssen und dann wiederkommen kann. Das hübsche Mädchen wich aber nicht von ihrem Vorhaben ab und hatte tatsächlich ihren Ersten Kuss während der Hochzeit mit ihrem Mann Joel Smallbone von der Band „For King & Country“. Abgesehen von einem starken Willen, hat das Mädchen auch eine bezaubernde Stimme, die es auf jeden Fall Wert ist, angehört zu werden!

Songtipps

Brave

I’ll Wait For You

Don’t Want To Life For Me

Foto: Facebook

