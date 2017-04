Laufen für Jesus beim Vienna City Marathon

Am Sonntag, dem 23.04.2017 liefen wieder 10.000 Leute die 42,195 km durch Wien und weitere 30.000 zumindest einen Teil dieser Strecke. Unter die Läufer haben sich aber auch 60 Leute mit blauen T-Shirts gemischt, auf welchen das Statement „Mit Jesus läuft’s besser“ aufgedruckt war.

Zu dieser Aktion gehörten aber nicht nur die Läufer, sondern auch die drei Gruppen an Cheers, deren Aufgabe darin bestand, den Teilnehmern des VCMs Mut zu machen, sie anzufeuern und mit Lobpreismusik zu beglücken. Auch YOU! Mitarbeiter waren bei der Aktion Jog&Pray dabei – ausnahmsweise sogar nicht als Läufer – und haben mit den anderen zusammen die Läufer motiviert. Die Reaktion war durchaus positiv. Vom klassischen „Daumen nach oben“, einem Läufer, der seinen Rosenkranz in die Höhe hielt oder einem, der laut „gelobt sei Jesus Christus“ rief, bis zu diversen High Fives mit den Cheergruppen war alles dabei.