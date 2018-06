FreeG – Neue Single „Jump Again“

Der Mann aus der Schweiz hat mit 20 Jahren seine Liebe zu den Turntables entdeckt und macht seine eigene Musik. Lange Zeit hat er viele erfolgreiche Alben mit Flava & Stevenson produziert, die hohe Positionen in den Schweizer Charts erreichten. Das Album „White“ war sogar für den Swiss Music Award nominiert. Letztes Jahr veröffentlichte Stefan Fritschi die Compilation „Christian Dance Music Vol. 1“, auf der viele Interpreten der ganzen Welt vertreten sind. Und seit Anfang des Jahres arbeitet er an neuen SIngles. Im Jänner „The Great Escape“ und jetzt die neue „Jump Again“. Am besten auf Spotify anhören, auf YouTube (noch) nicht verfügbar.