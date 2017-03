DJWT in Wien, München und Augsburg

Kein Aprilscherz!

Am Samstag den 1. April 2017 startet der Diözesane Weltjugendtag in Wien, gefolgt von den Diözesanen Weltjugendtagen in München und Augsburg am 9. April 2017 – Und YOU! ist mit dabei!

Das Beste: Nirgendwo wird Eintrittsgeld verlangt, also was hindert dich daran zu kommen?

Das erwartet dich in Wien:

15:00 Eröffnungsshow

15:30 Workshops

17:00 Internationales Buffet

18:00 Great things to come – Liturgie mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn

19:30 Party mit L!chtfabrik und DJ Seek’N’Find

Open End

Ort: Pfarre St. Florian, Wiedner Hauptstraße 97, 1050 Wien

Das erwartet dich in Augsburg:

13:30 Beginn mit dem Thema: „Gott hat großes an mir getan und sein Name ist heilig (Lk 1,49)

19:00 Jugendkreuzweg

21:00 Ende

Ort: Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, 86150 Augsburg

Das erwartet dich in München:

10:00 Uhr Pontifikalamt mit Reinhard Kardinal Marx

im Münchner Liebfrauendom

12:15 Uhr Mittagessen in der Mensa

13:15 Uhr Intro & Worship

13:45 Uhr Zeugnis von Andreas Schutti – der „Discokönig“

14:45 Uhr Workshops

15:45 Uhr Kaffee & Kuchen & Infostände

17:00 Uhr Vigil mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in der Jugendkirche

18:00 Uhr Snackpause

19:30 Uhr Abendevent

21.30 Uhr offizielles Veranstaltungsende

Ort: Preysingstraße 83-105, 81667 München-Haidhausen

Wir freuen uns DICH zu sehen!