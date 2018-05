David Guetta feat. Sia – Flames

Dass Sia und David Guetta ein tolles Team sind, haben sie schon mehrmals bewiesen. Angefangen bei „Titanium“ (2011) über She Wolf (2012) bis Bang My Head (2015). Alle Songs sind große Hits geworden. Und jetzt also Flames. Als ich den Song das erste Mal gehört hab war ich nicht allzu begeistert muss ich sagen. Und so ist es auch geblieben. Natürlich ist Sias‘ Stimme der Hammer. Es passiert aber einfach nichts Spannendes. Geschmäcker sind nun mal verschieden.

Doch der Text gibt schon was her. Es geht um Ausdauer. Es geht darum, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weiter zu kämpfen. „One foot in front of the other“, einen Fuß vor den anderen, immer weiter. „Keep on running, you gotta get through today“, geh immer weiter, du musst den heutigen Tag überstehen. Viele schlechte Ereignisse oder Erfahrungen sind momentan krass, aber wenn der Tag dann mal geschafft ist und man drüber geschlafen hat, doch gar nicht mehr so schlimm. Schulkollegen, die über dich gelästert haben, finden dich schon morgen wieder uninteressant. Der Streit mit deiner besten Freundin ist plötzlich lächerlich und ihr vertragt euch wieder. Und die nächste Mathe Prüfung läuft auch wieder besser.

In solchen Situationen hilft finde ich sehr, wenn man weg von den schlechten Dingen hin zu den guten Dingen schaut. Zwar reden andere schlecht über dich, aber du hast einen tollen Freund oder eine tolle Freundin, die zu dir steht. Prüfungen in der Schule sind für manchen von uns zwar wirklich harte Arbeit, aber he – was ist eine Prüfung auf unser ganzes Leben gesehen? Eine Kleinigkeit! Wir haben Familie, Freunde, ein Dach über dem Kopf, genug zu essen. Was wollen wir mehr? Wenn man seine Gedanken in diese Richtung lenkt, ist das meiste leichter zu ertragen. Und wenn wir ihn bitten, dann gibt Gott uns ganz viel Kraft und trägt uns durch schwere Zeiten hindurch.