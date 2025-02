Um jemanden seligzusprechen, muss die Person erwiesenermaßen an einem Wunder beteiligt gewesen sein. Zehn Jahre nach der Novene zu Pauline Jaricot wurde sie seliggesprochen. Wie wird so etwas beurteilt?

Mit sehr, sehr vielen Untersuchungen. In Frankreich und dann in Rom. Viele Gespräche mit vielen Experten. Heute ist unsere Geschichte, bzw. die Erklärungen der sieben Ärzte im Dokumentationszentrum für Wunder des Vatikans.

Wie hat sich die Geschichte auf dein Leben ausgewirkt?

Als sie im Koma lag, träumte ich von Mayline. Meine Hände haben gebrannt und eine Stimme sagte:

„Lege deine Hände auf deine Tochter und sie wird geheilt.“ Ich dachte, ich könnte ihr weh tun. Aber die Stimme war so klar. Ich hätte sie jederzeit wieder erkannt. Diese Stimme ließ keinen Zweifel zu. Ich wusste, Jesus hatte zu mir gesprochen.

Und doch dachte ich: Wieso spricht Jesus ausgerechnet mit mir? Ich bin einer von 8 Milliarden. Nicht mal getauft. Ich habe mich deshalb nicht getraut, es zu tun. Als einige Wochen später das Wunder geschehen war, wurde mir klar, mein Glaube war zwar klein, aber Gottes Macht, Wunder zu tun, war es nicht. Ich habe gerade bei „The Chosen“ das Heilungswunder des kleinen Mädchens gesehen. Genauso war es bei uns. Ich lerne selbst immer noch mehr über das Große, das uns passiert ist.

Du hast dich dann taufen lassen und bist in die Kirche eingetreten und seit der Seligsprechung erzählst du eure Geschichte. Wie ist das für dich?

Es hilft mir, wenn ich über das Wunder spreche. Ich hatte Angst, dass ich egoistisch wäre, weil ich selbst so viel Freude habe, wenn ich unsere Geschichte erzähle. Aber ich habe gemerkt, dass Gott sie nutzt, um Menschen zu bewegen und zu stärken. Ich bin so froh, wenn der Glaube der Menschen gestärkt wird durch dieses Wunder. Menschen sagen mir, sie wissen nun, dass Gott helfen kann. Auch wenn er bei ihnen nicht gemacht habe, was sie sich gewünscht hätten. Das ist so ergreifend. Vor einer Weile habe ich vor einer Gruppe von Priestern gesprochen. Einer von ihnen kam danach zu mir und erklärte mir bewegt: „Ich bin so glücklich über deine Tochter. Ich habe damals bei der Novene für sie gebetet und wusste nicht, was aus ihr geworden ist.“ Der Papst sagt ja immer, der Glaube braucht Zeugnisse. Ich werde daher nicht aufhören, meine Geschichte zu erzählen.

Eure Familie hat Himmlisches erlebt, könnte man sagen und doch ist es nicht immer leicht?

Für Mayline ist es nicht einfach. Sie ist so im Rampenlicht gestanden nach der Seligsprechung, dass viele Jugendliche zu ihr kamen und gesagt haben, das ist doch Unsinn. Jesus, der Sohn Gottes! Das glaubst du ja wohl selbst nicht! Das war für ihren eigenen Glauben eine schwere Prüfung. Sie war bei der Seligsprechung 13 und hat echt gestrauchelt.

Kann man sagen, dass sich euer Leben und eure Welt durchs Gebet vollkommen verändert hat?

Als wir an Maylines Bett saßen, hatten wir das Gefühl, wir seien ganz allein. Aber heute weiß ich, wenn wir uns umgedreht hätten, hätten wir gesehen, dass 500 Millionen Menschen hinter uns standen. So ist es immer mit dem Beten. Wir sind nie allein. Und es passieren große Dinge. Ich wünschte, die Menschen wüssten, was Gebet bewegt und was Gott vollbringt. Die Welt spricht immer über das Negative, das so viel Raum einnimmt, und so verlieren wir den Glauben an das Wundervolle, das überall passiert! Wir müssen nur die Augen aufmachen und die Zeichen sehen. Die riesigen und die winzigen. Sie sind überall. Ich werden diese Gnaden jedenfalls versuchen, ein Stück weit zurückzuzahlen, indem ich über sie spreche.