Die Erzählung Hermann Hesses

Vielleicht kennt der ein oder andere die Erzählung „Narziss und Goldmund“ von Hermann Hesse aus der Schule. Obwohl der Autor zu seiner Lebzeit selbst sagte, dass eine Verfilmung seiner Werke barbarisch wäre, machte sich der Regisseur Stefan Ruzowitsky 2018 trotzdem an die Arbeit, es zu verfilmen. Der Film zeigt das Leben der Freunde Narziss und Goldmund. Goldmund wird als Junge von seinem Vater in das Kloster Mariabronn zum Studieren geschickt, wo Narziss mit den Brüdern schon lange lebt. Zwischen den Beiden entsteht eine tiefe Freundschaft. Narziss fühlt sich in dem Kloster zu Hause und hat das Gefühl, dass er alles hat, was er in seinem Leben braucht. Für Goldmund wird das Kloster anfangs auch zum neuen Zuhause, aber je älter er wird, desto stärker wird das Verlangen, raus in die Welt zu ziehen und Neues zu erleben. Solange, bis er aus den Mauern des Klosters ausbricht und sich auf die Suche nach seiner Mutter begibt. Narziss versucht über den Verlust seines Freundes hinwegzukommen, indem er vollständig in das Kloster als Mönchs eintritt. Es scheint, als würden sich die Wege der beiden Freunde trennen, bis sie sich Jahre später wieder begegnen.