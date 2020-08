Alles Einbildung?

Aber könnten es nicht Halluzinationen sein, die durch die Narkose oder Sauerstoffmangel entstanden sind? Aus neuropsychologischer Sicht ist es nicht möglich, sich Dinge im Gehirn vorzustellen, wenn dieses nicht einmal aktiv ist. Neurochirurg Dr. Alexander Eben formuliert es so: „Wenn man den Stecker zieht, geht der Fernseher aus.“ Er selbst beschreibt es so in seinem Buch über seine eigene Nahtoderfahrung. Wenn das Zentrum aller körperlichen Wahrnehmungen also nicht arbeiten kann, müssen sich auch Wissenschaftler und Ärzte die Frage stellen, wie derartige Erlebnisse möglich sein können. Patienten beschreiben oft, sie hätten Vorgänge während ihrer Leblosigkeit mitbeobachtet, die sie gar nie wahrnehmen hätten können. Selbst wenn man versucht, es als „Gehirnstörung“ zu erklären, bleiben derartige Erfahrungen dennoch unerklärlich. Auch Neurologen müssen daher annehmen, dass es noch andere Möglichkeiten der Sinneseindrücke gibt, die bisher nicht erklärbar sind.