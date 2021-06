Der niederländisch-belgische Musikproduzent Harold van Lennep gab schon sehr früh kleine Klavierkonzerte in Brüssel. Seine Begeisterung für Musikproduktion entstand dann, als er mit 16 Jahren Modern Electronic Music hörte und sich dachte – „Das kann ich auch!“

Inspiration, Entspannung und Ohrwurmgarantie. Harold ist besonders bekannt für seine melodischen Piano-Riffs und Tracks, meistens in den Genres Dance, Electronic und Pop. Den ersten großen Hit landete er 2013, als er „Liberation“ veröffentlichte. Seine Kreationen lassen die Zuhörer mit einem guten Gefühl zurück.

Bist du auf der Suche nach Songs mit einer positiven Message? Schau doch mal vorbei und klick dich durch Harold van Lenneps Playlist! Du findest ihn unter anderem auf Spotify, YouTube und Soundcloud.

Text: Laya Auersperg

Unsere Top 3 Songs von Harold van Lennep:

Song 1: Liberation

“Think of what it is when God himself puts his arms around you and says, ‘welcome home’.

Denk daran, wie es ist, wenn Gott selbst dich umarmt und sagt: „Willkommen zu Hause“. Was bedeuten diese Zeilen? Auch wenn es in deinem Leben mal nicht so gut läuft, kannst du immer auf Gott zählen und dich von ihm in seine Arme nehmen lassen.

Die Musik für „Liberation“ komponierte Harold in seinem Studentenheim auf dem Klavier. Als er im Internet nach einer passenden Stimme zu dem Instrumentalstück suchte, stieß er auf die Predigt eines christlichen Evangelisten, aus der er einige Zeilen einfügte. Ein perfekter Match aus Vocal und Instrumental war geboren!

Ein kleiner Tipp am Rande: 2021 kam eine neue, schnellere Version des Songs heraus, mit noch mehr Beat!