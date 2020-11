You only die once!

Der Blick auf das Ende ist für jeden von uns ein interessanter Gedanke. Irgendwie hilft er sofort, die richtigen Prioritäten zu setzen. „We only die once – wir sterben nur einmal“, das haben One Republic einmal gesungen, ganz bewusst im Gegensatz zum bekannten Slogan: „You only live once – YOLO“. One Republic haben damit einen wichtigen Punkt getroffen. Den Moment zu leben, bedeutet nicht, dass alles egal ist, so als ob es kein Morgen gäbe oder so wie Badmomzjay aktuell in ihrem Song Signal singt: „Lass uns so tun, als wär alles egal.“ Aber auch hier steckt letztlich die gleiche Sehnsucht dahinter, eben sich nicht nur davon leiten zu lassen, was andere von mir erwarten, sondern das Leben intensiv zu leben. Im Augenblick sein. Nicht nur dauernd in der Vergangenheit oder in der Zukunft bleiben. Dinge wagen und auch einmal ein Risiko eingehen. Von der Klippe springen. Genau das macht aber nur Spaß, wenn man weiß, dass unter einem das Meer wartet, in das man springt, oder? Den Moment leben, heißt nicht, mir ist alles egal. Denn einem Freund bist du nicht egal. Darum singen One Republic: „If we only live once, I wanna live with you! – Wenn wir nur einmal leben, dann will ich mit dir leben!“

Leben mit Ewigkeitswert

Ist das Leben nicht genau dann intensiver, wenn du weißt, was dein Ziel ist, was dich am Ende erwartet? Ein Sportler, der den Wettkampf gewinnen will, trainiert ganz anders als wir normalen Menschen. Oder machst du eine Bergwanderung zum ersten Mal, werden dir viel weniger manche Details auffallen, als wenn du den Weg schon gut kennst. Oder wenn du dich überhaupt verirrt hast – wirst du dann deinen Weg genießen können? Wer nicht weiß, wohin er läuft, dem wird bald die Kraft ausgehen, weiterzugehen. Erst vom Ziel her machen die Entscheidungen in der Gegenwart einen Sinn. Als Christen haben wir ein großes Ziel, auf das wir zugehen. Und das ist die Ewigkeit mit Gott. Jeder Augenblick ist daher nicht vergeudet, sondern ist ein Augenblick für die Ewigkeit. Wir müssen das Leben nicht vollstopfen oder auspressen wie eine Zitrone. Wir brauchen auch nicht für die perfekte Insta-Story leben. Wir leben für die Ewigkeit. Und das gibt jedem Augenblick einen echten Wert.

Realität versus Klischee

Bedeutet im Moment leben, dass man sich keine Gedanken über die Vergangenheit oder über die Zukunft machen soll? Oft haben wir eine so romantische Vorstellung davon, was es heißt, ganz im Jetzt zu sein, nach dem Motto: Wir hören die Vögel zwitschern, atmen frische Luft und haben keine Sorgen. Tatsache ist aber, dass es in der Realität oft ganz anders aussieht: Es regnet, ich muss mein Zimmer putzen und meine Schwester nervt. Natürlich können wir uns wünschen, dass eine unangenehme Situation vorübergeht, und doch müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur die ganze Zeit darauf warten zu leben, sondern wirklich leben. Sonst verpassen wir das Leben erst recht. Gerade in diesen Situationen, die auch schwer sind. Und natürlich müssen wir die Vergangenheit reflektieren und Verantwortung für die Zukunft übernehmen, aber nicht darin hängenbleiben. Denn der einzige Augenblick, in dem wir leben, der ist jetzt. Darum ist es wichtig, sich ab und zu innerlich zu prüfen, wie meine innere Haltung ist. Bin ich dauernd in Unruhe und unzufrieden über meine Umstände, oder versuche ich aus dem heutigen Tag das Beste zu machen? Eine gute Übung dafür ist es, die Dinge, die ich tue, mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit zu tun. Z.B. wenn ich mein Zimmer putze, dann schaue ich nicht aufs Handy. Oder wenn ich wandern gehe, dann denke ich nicht an alles, was ich noch zu tun habe usw.

Frei sein im Moment

Hast du schon einmal darüber nachgedacht? Nur der gegenwärtige Moment ist der einzige Moment, in dem wir real leben und in dem wir wirklich frei sind. Die Vergangenheit ist vorbei und wir können nichts mehr daran ändern, so gern wir uns das auch manchmal wünschen würden. Die Zukunft haben wir auch nur sehr beschränkt in der Hand. Das Einzige, was uns letzten Endes gehört, ist der gegenwärtige Augenblick. Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir uns wirklich frei entscheiden können. Nur in der Gegenwart sind wir wirklich in der Realität. Selbst wenn meine ganze Vergangenheit eine Katastrophe war, selbst wenn die Zukunft noch so aussichtslos scheint, jetzt kann ich entscheiden, wie ich den Augenblick leben möchte. Hadere ich die ganze Zeit mit meiner Situation oder versuche ich, die Umstände des Augenblicks vertrauensvoll anzunehmen. Warum vertrauensvoll? Weil wir einen Gott der Gegenwart haben. Wenn wir über die Klippe springen, wissen wir, dass Gott das Meer ist, das uns auffängt.