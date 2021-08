Interreligiosität und Interkulturalität. Zwei große Worte, die sich wahnsinnig idealistisch und unerreichbar anhören können. Doch was ist damit gemeint? Seit einiger Zeit bin ich Teil des Vereins „The Upper Room“, der sich kurz gesagt zum Ziel gesetzt hat, den Mensch voll und ganz in den Vordergrund zu stellen. Hört sich ziemlich banal an. Gemeint ist damit, dass wir durch Camps und Projekte einen Raum der Offenheit und Akzeptanz schaffen wollen, in dem junge Menschen das Vertrauen fassen können, so zu kommen, wie sie sind, ihre persönliche Geschichte erzählen und in ihrem Wachstum – ob in ihrer Bildung oder auf persönliche Weise – unterstützt werden. Das umfasst persönliche Schicksale, verschiedene Länder, Sprachen und Kulturen. Wir denken, dass eine moderne Kirche aus Menschen und nicht aus Mauern und Regeln aufgebaut werden sollte.

Im August starten wir den konkreten Versuch, unseren Wunsch nach einer Gesellschaft, die sich an den Menschen orientiert, in die Tat umzusetzen. Deswegen haben wir an die 50 junge Menschen aus verschiedenen Religionen (vor allem Christentum, Judentum und Islam) eingeladen, um einander im kleinen Örtchen Tröpolach/Kärnten kennenzulernen und voneinander zu lernen. Gemeinsam an etwas zu arbeiten schweißt zusammen! Im Laufe der Woche werden wir gemeinsam das Musical „HIOB“ einstudieren, das wir für ein Camp für Schulabbrecher:innen in Nordostindien geschrieben haben. Als wir das Musical ein Jahr später in Österreich auf CD aufnahmen, merkten wir, dass in dieser leidvollen Geschichte von HIOB so viele Themen stecken, die uns auf der ganzen Welt verbinden, ob in Indien, Österreich, Israel, Palästina, Deutschland. Variationen von Hiobs Leben finden sich übrigens interessanterweise in allen genannten Religionen. Stellen wir uns nicht alle früher oder später die Frage nach dem WARUM? Warum gibt es Leid? Bin ich alleine? Gibt es noch Hoffnung? Genau diese Fragen werden im Musical gestellt und das einwöchige interreligiöse Camp von 7. bis 13. August in Kärnten ist der Versuch, über scheinbare Grenzen hinwegzublicken und uns als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Ob wir Antworten auf diese großen Fragen finden, soll noch nicht verraten werden. Dafür seid ihr herzlich zur Musicalaufführung am 13. August 15.00 im Jugendsporthotel Leitner in Tröpolach eingeladen. Da zahlreiche Teilnehmer:innen aus Deutschland und Israel/Palästina anreisen, wird es auch einen Livestream dazu geben. Den Link gibt es rechtzeitig auf der Upper Room Homepage: www.upper-room.info

Wer einen kleinen Vorgeschmack auf die selbst-komponierten Lieder (Musik von Marlis Birkner und Georg Schaberger) haben möchte, kann sich dieses Video ansehen, das im Rahmen der Kickstarterkampagne veröffentlicht wurde: