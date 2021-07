Mehr als 300 Jugendliche auf einem Fleck. Der Grund? Das Pöllauer Jugendtreffen, welches nach einer Coronapause heuer endlich wieder stattfinden konnte. Eine Woche mit neuen Gesichtern, altbekannten Freunden, und vor allem mit Gott. Unter dem Motto „Steh auf! Ich mache dich zum Zeugen dessen, was du gesehen hast!“ starteten wir mit vielen anderen Mädels und Burschen in die Sommerferien. Text: Laya Auersperg

Wir Praktikantinnen vom YOU! Team, Maria und Laya, erlebten in dieser Juli-Woche die Kirche in ihrer vollen Lebendigkeit: Tiefes Gebet, coole Musik, Worship, spannende Impulse und inspirierende Zeugnisse, wodurch wir gemeinsam mit den anderen Teilnehmern unser Glaubensleben auftanken konnten.

All inclusive! Sport und Spaß sind genauso Teile unseres Glaubens wie das Gebet. Deshalb gab es viele verschiedene Aktivitäten, bei denen wir uns austoben und selbst herausfordern konnten. Während Maria in einem Fußballmatch mit ihrem Team gegen die Priestermannschaft antrat, durfte ich bei einem spontan eingeübten Sketch mitspielen. Ein Highlight war eindeutig das Theaterstück über den Heiligen Richard Pampuri. Es erzählte die Geschichte des eher unbekannten Mannes, der nun zu einem großen Vorbild für uns alle geworden war. Unsere Praktikantin Maria stellte die Schwester des Heiligen dar und sorgte damit für eine große Portion Applaus. Zum Ende des Stücks stürmten alle aus dem Zelt und wir ließen den Abend mit einem riesigen Lagerfeuer, einer Ziehharmonika und viel Tanz ausklingen. Doch nicht alles lief immer nach Plan: Als am Donnerstag die Wallfahrt wortwörtlich ins Wasser fiel, weil es draußen wie aus Kübeln schüttete, starteten die Moderatoren stattdessen ein Spaßprogramm im Zelt: Das Battle der Ordensleute! Priester und Brüder traten gemischt in zwei Gruppen gegeneinander an, und mussten sich in verschiedenen Games beweisen. Ob Wissens-Quiz, Songwriting oder Planken: Wer den größten Applaus erhielt, machte das Rennen.

Workshops & Co Doch es gab auch reichlich geistiges Futter. Was hat es mit der Auferstehung auf sich? Was passierte eigentlich genau, als Jesus von der Toten zurückkehrte? Genau diese Frage stellte sich der frischgeweihte Priester Rupert Santner, der mit uns in einem Workshop die Auferstehung genauer unter die Lupe nahm. Von allen angebotenen, (ebenso verlockenden) Workshops entschied ich mich für diesen, weil mich die theologischen Erklärungen zum zentralen Ereignis unseres Glaubens schon immer interessierten. Auch Maria und ich durften einen Workshop zum Thema „Social Media“ halten, weil wir der Meinung sind, dass sich die Sozialen Medien und unser christlicher Glaube gut verbinden lassen. Man muss nur wissen, wofür man sie nutzen kann und wo man vorsichtig sein muss. Im kleinen Kreis tauschten wir uns aus, erzählten von unseren Erfahrungen im Netz und gaben Tipps. Nicht nur die Teilnehmer unseres Workshops, sondern auch wir selbst nahmen etwas von den Inputs der anderen mit. So konnte ich in dieser Woche einerseits meinen persönlichen Glauben stärken, andererseits gewann ich an Wissen dazu – eine perfekte Kombi!