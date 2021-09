Als Print auf einem T-Shirt, als Cover von Notizheften, als eingerahmter Wandschmuck oder als motivierender Post auf Instagram. Den Spruch „Bloom where you’re planted“ sehen wir momentan wahrscheinlich häufiger oder haben ihn zumindest schon einmal gelesen. Doch was hat es mit dem Trend auf sich und was könnte es konkret bedeuten, dort zu blühen, wo man gepflanzt wurde?

Text: Laya Auersperg

Pflanzen wachsen auf unterschiedlichen Böden, zu unterschiedlichen Zeiten und unter verschiedenen Bedingungen. Doch ob sie nun einen nährstoffreichen Boden brauchen oder mit sandiger und trockener Erde auskommen – eines haben sie gemeinsam. Genau dort, wo der Gärtner sie eingepflanzt hat, gehen sie am meisten auf, weil er weiß, was sie brauchen. Sie selbst suchen sich dabei nicht aus, wo ihre Reise beginnt und wissen nicht, was sie unterwegs erwartet. Bei uns Menschen ist es genauso.

Oft wird einem eingeredet, dass es eine entscheidende Rolle spielt, aus welcher Familie man kommt, wie gut die Noten in der Schule sind, welchen Beruf man später ausüben will und wie viel Geld man dabei verdienen wird. Doch was, wenn sich die Lebensumstände nicht ändern lassen? Wenn ich nicht die Chance habe, aus einem reichen Zuhause zu kommen, das mir jedes Studium finanzieren kann? Und was, wenn ich mich so schlimm verletze, dass meine Sportkarriere vorüber ist? Wenn der eigene Lebensplan nicht aufgeht – was dann?

Deine Umstände annehmen

Natürlich beschäftigen uns diese Dinge auf unserem Weg, denn schließlich ist es gut, sich über die eigene Zukunft Gedanken zu machen. Doch sind diese allgemeinen Lebensziele wirklich alles, was in unserem Leben zählt, oder gibt es einen noch viel tieferen Sinn? Denken wir etwas genauer über den Spruch nach und nehmen ihn uns zu Herzen, werden wir genau diesen vielleicht erkennen. Und weshalb viele Menschen damit ihre Schwierigkeiten haben.

In Wahrheit geht es nämlich nicht darum, dass du erst blühst, wenn du jeden einzelnen deiner Lebenspläne erfolgreich abgeschlossen und von deiner Bucket-List gestrichen hast. Das Blühen beginnt jetzt sofort, in dieser Sekunde. Das klingt zuerst leichter als gedacht, aber dann kommen da unsere aktuellen Umstände ins Spiel und die müssen nicht unbedingt einfach sein. Und hier liegt der springende Punkt: Menschen sind unglücklich, weil sie immer auf den Moment warten, wo ihre Umstände perfekt sind, um voll aufzugehen. Doch wie wir wissen, hat das Leben immer Höhen und Tiefen. Heute mal so, morgen dann wieder so. Die Umstände werden niemals perfekt sein.

Aber, Plot Twist: Genau das ist das Ziel! Nicht die Umstände werden sich immer ändern, doch an deiner Einstellung zu ihnen kannst du tatsächlich etwas verändern. Nämlich, indem du versuchst, dein eigenes Umfeld, auch wenn es gerade nicht das Beste hergibt, als das anzunehmen, was es ist. Auch wenn du es nicht selbst gewählt hast. Jemand hat mal gesagt: „Frei sind wir erst wirklich, wenn wir das annehmen, was wir uns nicht ausgesucht haben.“ Oft sind wir versucht, nach rechts und links zu schauen, bevor wir uns auf unseren eigenen Weg fokussieren. Doch es ist nicht hilfreich, sich mit anderen Personen zu vergleichen, da diese ebenfalls einmalig sind und in einer einmaligen Situation leben, genauso wie du und jeder einzelne Mensch auf der Welt.