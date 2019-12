Es ist soweit! Eine Ära, eine legendäre Saga geht nach rund 40 Jahren zu Ende. Und legt, um ehrlich zu sein, einen ziemlich epischen Abgang hin. Zahlreiche Fans haben schon sehnlichst auf den neunten Teil der „Star Wars“-Franchise gewartet und so viel sei schon mal verraten: Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Mit: Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac

Laufzeit: 142 Minuten

Filmstart: 18. Dezember 2019

Wo fängt man am besten an? „Star Wars“ ist den meisten Menschen ein Begriff, selbst wenn man die Filme nie gesehen hat, entkommt man der milliardenschweren Disney-Franchise, so wie momentan auch wieder, einfach nicht. Trailer, Plakate, Merchandise-Artikel soweit das Auge reicht. Und das bei einem Filmuniversum, das über 40 Jahre auf dem Buckel hat. Viele Fans waren noch nicht einmal geboren, als 1977 der erste Teil (chronologisch aber der 4. Teil!) in die Kinos kam. „Krieg der Sterne“ war eine völlig neuartige Filmerfahrung und schnell war eine riesen Fangemeinde gewonnen. Durch technische Verbesserungen wurden die Filme mit der Zeit natürlich immer mutiger, aufwändiger und, ja man kann sagen, epischer. Was nicht jedem Ur-Fan immer unbedingt gefallen muss. Auch wenn „Star Wars“ inhaltlich nicht unbedingt zu den anspruchsvollsten Filmen unseres Universums zählt. Jetzt findet die Sagen im neunten Teil ihren Abschluss. Viele Fragen werden beantwortet, wenn auch mit einigen unerwarteten Wendungen, alte Bekannte wieder miteinbezogen und das ein oder andere Mal auch ein Blick zurückgeworfen auf die Vorgängerfilme.

Für die Freiheit!

Eigentlich ist das Konzept der Filme immer gleich, relativ einfach gesagt: ein Kampf für die Freiheit, Gut gegen Böse. Doch so einfach ist es dann doch nicht immer. Der Widerstand unter dem Kommando von General Leia Organa (Carrie Fisher) versucht sich nach den verheerenden Verlusten in „Die letzten Jedi“ wieder gegen die neu erstarkte Erste Ordnung, jetzt unter Kylo Ren (Adam Driver) zu wehren. Ihre beste Waffe dafür ist Rey (Daisy Ridley), die weiter Jedi-Unterricht von Leia erhält. Doch das Band der Macht zwischen Rey und Kylo Ren scheint immer stärker zu werden. Auf einmal zeigen sich Hinweise, dass ein alter Bekannter und längst totgeglaubter Gegner die Erste Ordnung immer noch lenkt. Um ihn ein für alle Mal zu zerstören, will sich Rey allein auf die Suche machen und Luke Skywalkers (Mark Hamill) begonnene Arbeit beenden. Doch sie hat die Rechnung ohne ihre Freunde Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac) gemacht! Die lassen sie natürlich nicht alleine gehen. Also machen sich die drei, begleitet von Chewbacca und den Droiden C-3PO, R2-D2 BB-8 auf die Suche.

„Die Macht wird mit dir sein – immer!“

Schnell stellt sich heraus, dass diese Suche für Rey noch so viel mehr ist: Eine Reise in ihre Vergangenheit und zum Ursprung ihrer Kräfte. Diesem Rätsel kann sie sich dann nur alleine stellen. Und wie schon in „Star Wars – Die letzten Jedi“, dem achten Teil, wird sie einmal mehr von Kylo Ren in Versuchung geführt, sich der dunklen Seite der Macht anzuschließen. Die Verlockung ist groß und am Ende scheint es fast keinen anderen Ausweg mehr zu geben. Doch hat sie nicht doch noch immer eine Wahl? Und wie sieht es mit Kylo Ren aus? Ist er ganz verloren und auf die dunkle Seite gezogen worden? Man wird sehen. Tatsache ist, dass niemand nur komplett gut oder böse ist. Keiner von uns. Es kommt darauf an, für welche Seite wir uns entscheiden. Besonders in schwierigen Zeiten. Und vor allem: Jeder hat immer die Chance umzukehren!



Text: Ines Breiner / Fotos: Walt Disney Studios

YOU! Film-Bewertung:

(1 = Ziemlich cool, 5 = Ziemlich daneben)

Filmaussage……………………..1

Filmstory……………………………1

Filmumsetzung………………….1

Umgang mit Gewalt………….3

Umgang mit Sprache………….1

Umgang mit Sexualität………2

Insgesamt……………………1